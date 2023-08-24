羽球／葉宏蔚、李佳馨錯過3個賽末點 世錦賽止步16強

在丹麥哥本哈根舉行的羽球世界錦標賽台灣混雙好手葉宏蔚、李佳馨，今天在「聽牌」優勢下錯過3個賽末點，最終以21比18、20比22、17比21遭韓國組合逆轉，止步16強。

混雙世界排名15的葉宏蔚、李佳馨，今天面對世界排名第6的韓國組合金元昊、鄭娜銀，賽前雙方交手2次全由韓國組合獲勝。

今天開賽首局葉宏蔚、李佳馨就展現強大企圖心，儘管比賽前段戰況呈現拉鋸，局末雙方再次戰成17比17平，幸好葉宏蔚、李佳馨穩住陣腳，以一波5比2攻勢收下首局。

第2局葉宏蔚、李佳馨表現更加出色，開賽就取得12比5大幅領先，且一路都保持至少3分差距，沒想到在20比17出現3個賽末點時，竟連續發生失誤被對手連拿5分逆轉戰局。

意外丟掉第2局的台灣組合試圖在決勝局反撲，無奈在雙方14比14平手時連丟4分、自亂陣腳，讓韓國組合搶得先機，最終葉宏蔚和李佳馨黯然吞下敗仗。

今年羽球世錦賽包括戴資穎在內台灣共有7組人馬晉級16強，率先登場的混雙葉宏蔚、李佳馨出局後，剩餘6組人馬將力拚8強門票。