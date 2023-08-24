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網球／這屆拉沃盃沒Big4了 知名記者評星度史上最弱

聯合新聞網／ 綜合報導
第六屆拉沃盃男子網球賽參賽名單出爐。 截圖自拉沃盃官方推特
第六屆拉沃盃男子網球賽參賽名單出爐。 截圖自拉沃盃官方推特

第六屆拉沃盃男子網球賽（Laver Cup）即將開打，名單也在近期正式公布，去年因「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）而催生四大天王齊聚一堂的榮景，翻閱今年的參賽名單，頓時顯得星光黯淡。

費德勒當年極力搓合舉辦的拉沃盃分為歐洲隊與世界隊，每年各舉辦一次，去年拉沃盃匯集「四大天王」費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾、約克維奇和「英國希望」墨瑞，歐洲隊陣容星光熠熠，可惜最後讓世界隊在最終日3連勝演出大逆轉，首度摘下金盃，粉碎歐洲隊5連霸的美夢。

少了連5屆參賽的費德勒，其餘三位天王也都缺席此次的賽事，歐洲隊成員由20歲丹麥超新星(世界第4)的魯內（Holger Rune）領銜、挪威網球好手(世界第5)魯德（Casper Ruud）、希臘球星(世界第7)西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯名將(世界第8)盧布列夫（Andrey Rublev）、波蘭選手(世界第17)胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）以及世界排名163的法國名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）。

世界隊方面，此次共有4位選手來自美國，其中佛里茲（Taylor Fritz）、非裔的帝亞佛（Frances Tiafoe）和的保羅（Tommy Paul）上屆也有出賽、年僅20歲的薛爾頓（Ben Shelton）則是新面孔；其他2名選手分別為是加拿大22歲的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）還有阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo） 。

本屆拉沃盃相較過去幾屆，星度及知名度都難以比較，因此也被葡萄牙知名網球記者兼球評摩加多（Jose Morgado）評比為「史上最弱的一屆」。

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