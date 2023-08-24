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撞球亞錦賽／趙豐邦重出江湖 柯秉逸、周婕妤喊話留冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽將於8月30日至9月2日在台北花園大酒店開打。記者劉肇育／攝影
台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽將於8月30日至9月2日在台北花園大酒店開打。記者劉肇育／攝影

台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽暌違3年再度舉辦，今年賽事不僅首度列入世界排名積分，也將組別從男、女子組再增加青少男、女組共計4組，而我國這次同樣精銳盡出，不僅柯氏兄弟柯秉逸、柯秉中、周婕妤、魏子茜等名將，柳信美、趙豐邦兩名老牌國手也將參賽，希望把冠軍留在台灣。

今年台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽將於8月30日至9月2日在台北花園大酒店開打，並首度列入世界花式撞球協會的世界排名積分系統，吸引不少亞洲好手前來挑戰積分，包括剛奪下世界盃雙打冠軍的菲律賓名將蔡約翰（Johann Chua）、2016安麗盃冠軍的菲律賓天才少女仙緹諾（Chezka Centeno）、南韓新秀徐序亞等好手都將參賽。

我國今年同樣精銳盡出，包括剛登上世界第一的「大眼妹」周婕妤、「倩影殺手」魏子茜、柳信美、新生代好手陳佳樺，以及柯氏兄弟柯秉逸、柯秉中、羅立文、張榮麟、吳坤霖、趙豐邦都將出賽。

中華撞球總會會長趙豐邦表示，「這次亞錦賽從去年就開始爭取，總算不負眾望爭取到，這次創造很多第一，第一次在五星級酒店舉辦，第一次有四個組別，邀請在台灣的世界冠軍都參賽，我和柳信美都參賽，相信這次陣容，還有今年拿到幾個冠軍的柯家兄弟和實力頂尖的選手都參賽，有信心把冠軍盃留下。」

過去曾以地主身份在安麗盃奪冠的周婕妤表示，能夠以地主身份在國內打國際賽事很特別的經驗，儘管現在沒有安麗盃了，但希望有其他企業能夠舉辦國際賽事，重溫這種感覺，也希望很多球迷都能來觀賽，讓台灣選手有地主優勢的感覺。

柯秉逸指出，過去幾年一直都是在其他國家比賽，當地球迷幫地主選手加油確實是很大的優勢，「現在回到台灣讓我們有地主優勢感覺，希望台灣選手都能發揮非常好，把冠軍留在台灣。」

安麗盃 柯秉逸 周婕妤

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