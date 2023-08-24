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羽球世錦賽／李哲輝、楊博軒退球王 攜手麟洋配晉16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
麟洋配直落二勝出，挺進到16強賽。 法新社
麟洋配直落二勝出，挺進到16強賽。 法新社

我國男雙組合「麟洋配王齊麟李洋今天凌晨在丹麥哥本哈根舉行的世界羽球錦標賽32強賽中，迎戰世界排名第18名的日本對手古賀輝／齋藤太一，最終以22：20、21：16直落二勝出，挺進到16強賽。

在日前的日本公開賽奪下近兩年來首冠後，王齊麟／李洋狀態持續回升，包括在澳洲公開賽也打入4強，而本周的世錦賽，麟洋配在32強賽再度碰上在澳洲站才交手過的日本組合古賀輝／齋藤太一。

在首局賽事中王齊麟／李洋雖然與對手一度拉鋸，甚至還讓對手率先取得局點，不過在20：19後麟洋配連追3分，以22：20先下一城，第二局麟洋配則是在局中取得領先後就不曾再落後，最終以21：16搶下勝利。

李哲輝／楊博軒擊敗世界第一組合。 法新社
李哲輝／楊博軒擊敗世界第一組合。 法新社

至於我國另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒，則是在男雙32強賽遭遇印尼球王搭擋法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），最終以黑馬之姿以21：18、21：19直落二勝出，奪得雙方生涯對戰首勝，也成為我國第三組挺進到16強賽的男雙組合。

麟洋配 李洋 王齊麟

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