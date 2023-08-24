杭州亞運倒數／誰拿我亞運第100金？ 各路人馬拚戰

受到疫情影響延期1年舉辦的杭州亞運進入倒數30天，中華代表團在2018年雅加達亞運拿下17金19銀31銅、總計67面獎牌，僅次於1998年曼谷亞運，締造史上第2佳紀錄，也為我國在亞運累積99面金牌，今年奪下意義非凡第100金的選手，將是各界關注焦點。

上屆亞運會我國派出史上最大代表團出征雅加達，包括參賽選手588名，最終奪下17金、67面獎牌，都僅次於曼谷亞運19金、77面獎牌，代表團凱旋返國時享受F16戰機接機的尊榮，創造我國體壇另一次榮光時刻。

今年杭州亞運要再挑戰如此佳績，從現實面考量，難度確實又提升不少，不僅因為參賽選手比起上屆減少逾60名，加上世大運剛落幕，巴黎奧運又將在308天後開幕，不少攸關奧運門票的賽事已如火如荼展開，密集賽程對選手調整、訓練規畫是一大挑戰，甚至可能無法以顛峰狀態迎接亞運，加上地主中國大陸勢必精銳盡出，都將提升我選手奪牌難度。

在體育署喊出保守目標「突破10金」情況下，今年包括舉重、體操、射擊、射箭、滑輪溜冰、羽球、軟網、跆拳道、柔道依舊是我國爭金奪銀的重點項目，尤其今年首金正是我國亞運第100金，將由哪位選手拿下，成為賽事前段的最大焦點。

上屆亞運我國首金是由呂紹全、林穎欣在射擊混合10公尺空氣步槍拿下，本屆賽會第一個獎牌日，我國就將有射擊林穎欣、武術、跆拳道品勢、柔道楊勇緯、游泳王星皓等多個重點奪牌項目將登場，爭奪意義重大第100金。