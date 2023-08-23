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羽球世錦賽／戴資穎直落二挺進16強 男雙楊肉盧也晉級

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羽球世錦賽／戴資穎直落二挺進16強 男雙楊肉盧也晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

在丹麥哥本哈根舉行的世界羽球錦標賽今天持續進行32強賽程，首輪輪空的我國一姊戴資穎今天遭遇世界排名第32名的地主好手克里斯多福森（Line Christophersen），最終以21：16、21：13直落二勝出，挺進到16強。

世界排名第4名的戴資穎，過去兩年世錦賽分別拿下銀牌與銅牌，且已連續7屆都挺進到8強賽，而今年身為女單第4種子的她也在首輪輪空後，於今天的32強賽遭遇克里斯多福森，也是雙方繼今年新加坡公開賽後再度交手。

兩人今天再度碰頭，戴資穎在首局前段雖然一路處於落後，不過在局中打出一波4：0後一度逆轉戰局，加上刁鑽的球路讓克里斯多福森滿場飛奔，最終以21：16先下一城。第二局戴資穎乘勝追擊，開局打出7：2的攻勢，最終也以21：13勝出，直落二搶下16強賽門票。

至於男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天32強賽則是遭遇加拿大組合，最終以21：16、21：14直落二勝出挺進到16強賽，而明天凌晨我國另一組男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋也將登場出戰日本組合古賀輝／齋藤太一。

戴資穎 世錦賽 羽球 楊肉盧

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