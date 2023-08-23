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田徑世錦賽／楊俊瀚分組第5無緣晉級 林昱堂資格賽止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊俊瀚。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
楊俊瀚。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽，今天邁入第5天賽程，我國男子短跑最速男楊俊瀚以及男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，晚間分別在男子200公尺預賽以及男子跳遠資格賽登場，不過兩人雙雙無緣晉級。

林昱堂今年7月中剛在泰國曼谷舉行的亞錦賽中跳出8公尺40，打破高懸30年的全國紀錄，並一舉達標巴黎奧運，而這次布達佩斯也是他生涯首度站上世錦賽舞台，不過在下月還有亞運會賽事必須進行的情況下，他也選擇保守出擊。

在今天的男子跳遠資格賽中，林昱堂在3次試跳中分別跳出7公尺41、7公尺45與7公尺42的成績，無緣跨過8公尺15的晉級門檻，也無法靠著成績擇優晉級。

至於楊俊瀚則是繼2019年後，再一次站上世錦賽舞台，不過這次他則是在男子200公尺賽事登場，在今天的預賽中，楊俊瀚被分在第5道出賽，最終他跑出20秒82的分組第5名成績無緣晉級。

楊俊瀚 林昱堂 世錦賽 田徑

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