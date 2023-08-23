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女足世界盃／西班牙足協主席親球員嘴挨轟 總理批道歉根本不夠

中央社／ 馬德里22日綜合外電報導
西國足協主席盧比亞雷斯在頒獎典禮上激動地親吻球星艾爾莫索的嘴。雖然他在一片撻伐聲中致歉，但總理桑傑士今天斥責道歉「根本不夠」。 法新社
西國足協主席盧比亞雷斯在頒獎典禮上激動地親吻球星艾爾莫索的嘴。雖然他在一片撻伐聲中致歉，但總理桑傑士今天斥責道歉「根本不夠」。 法新社

西班牙於女足世界盃奪冠後，西國足協主席盧比亞雷斯激動地親吻球星艾爾莫索的嘴。盧比亞雷斯在一片撻伐聲中致歉，但總理桑傑士今天斥責他，稱道歉「根本不夠」。

20日在澳洲雪梨進行的女子世界盃足球賽，西班牙1比0擊敗英格蘭成功奪冠。當天，45歲的西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在發金牌給球員時，嘴對嘴親吻艾爾莫索（Jennifer Hermoso），引爆西班牙人的怒火。

盧比亞雷斯親吻其他球員的臉頰，或給了她們擁抱。

在記者會上被問到此事時，桑傑士（PedroSanchez）說：「我們所看到的，是一種無法被接受的舉動。」

桑傑士說：「我認為盧比亞雷斯的道歉是不夠的，甚至覺得這麼做並不恰當。」桑傑士是社會勞工黨的政治人物，他的政府已經在性騷擾防制上，推行更嚴格的法律。

西班牙足協今天晚間宣布，將視此事為「警急事項」，並於25日召開大會尋求解決方式。

隨著這一吻的爭議不斷加劇，盧比亞雷斯21日在社群媒體發布影片，公開為此事道歉。

「這是在最熱血的時刻做出的行為，我完全沒有任何惡意。在國內我們認為是自然和正常的，但在國外卻引發騷動。」

他說：「我別無選擇，只能道歉，並從中汲取經驗，代表足協的時候要更小心。」他說，他覺得這樣的憤怒是「愚蠢的」。

盧比亞雷斯還稱，他和艾爾莫索「有著良好關係」。

英格蘭

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