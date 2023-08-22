舉重／台東黑馬 古羽霜僅練1年奪總統盃3金

台東東海國中將升2年級的古羽霜，練舉重時間僅1年，今天以黑馬之姿在全國總統盃舉重錦標賽國女組45公斤級奪3面金牌，震撼台東舉重界，連古羽霜自己都說「不可思議」。

台東高中舉重教練謝建宏今天表示，在台中市大里高中舉行的全國總統盃舉重錦標賽，首日台東縣傳出好消息，要升東海國中體育班2年級的古羽霜，在他及教練潘莉真指導下，僅練習舉重1年時間，在國女組45公斤級奪下3面金牌，現場舉重界教練及裁判驚呼，未來潛力無窮。

謝建宏說，古羽霜去年僅練3個月，就報名參加吸取經驗，初試啼聲就獲國女組45公斤級第5名。經訓練1年後，今天首日競賽中，以抓舉項目51公斤、挺舉項目64公斤、總和成績115公斤，總共得3金，創下個人最佳成績，讓在場舉重界人士驚艷。

謝建宏和東海國中學務主任鄭進三表示，古羽霜畢業於延平鄉鸞山國小，原本是練田徑，專長為60公尺、100公尺短跑項目，去年國小畢業時教練連耿煜覺得古羽霜的瞬間爆發力不錯，各項運動條件都具潛力，因此推薦到東海國中體育班就讀。

古羽霜利用每個禮拜6節的專長訓練課程，跟舉重隊學長姐一起訓練，目前住在台東高中宿舍，平日非常認真照著排定課表訓練，幾乎不放假，沒想到僅訓練1年就奪下3面金牌。

古羽霜透過教練表示，賽前教練跟她說以平常心比賽，不必想太多，只希望成績比去年進步就好，結果沒想到能夠奪牌，還是3面金牌，比她平常最好成績還要好「太不可思議了」，她會繼續努力爭取好成績，獲縣府或國家頒發的體育獎助學金，幫忙改善家中經濟。