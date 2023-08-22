羽球／世錦賽王子維苦戰86分鐘 2比1勝對手晉男單16強

在丹麥哥本哈根舉行的羽球世界錦標賽，台灣「羽球王子」王子維在32強鏖戰86分鐘，才以21比16、18比21、21比19擊敗中國好手陸光祖，率先挺進16強。

世界排名已經跌到第29名的王子維，今天對上世界第14的陸光祖賽前生涯交手4次，王子維以1勝3敗居劣勢。

今天開賽首局，王子維就展現鬥志從1比4落後連拿6分超前，隨後雙方互相拉鋸，並且在雙方9比9平手之際，王子維再度連拿4分拉出領先優勢，順利收下首局。

第2局前段王子維一度以9比6領先，但接下來對手提速加壓攻擊，加上王子維開始出現過多失誤，讓對手拉出一波11比2的攻勢奠定勝基，雙方戰成1比1的平手。

來到關鍵的第3局，王子維趁著對手體能下滑的時候，開賽就取得11比2的大幅領先，但就在比賽後段王子維以16比9領先時，竟被對手連得7分追平比數，幸好王子維穩住陣腳，在18比19落後時靠著殺球和對手失誤連得3分，順利搶下這場歷時86分鐘的勝利。

世錦賽第2天賽事台灣選手們都有硬仗，尤其女單的白馭珀要對上中國好手陳雨菲、許玟琪要對上泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），而男單的周天成要對決台裔美籍的舒之顥，只不過因為時差關係，都得到台灣時間明天凌晨才會進行。