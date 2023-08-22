東亞青運／中華男足勝香港摘本屆第10金

在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會，中華男子足球代表隊無畏13度低溫，在決賽以8比0擊敗香港隊，以3戰全勝之姿摘下金牌，這也是中華代表團本屆第10金。

中華男足這次在東亞青年運動會表現精采，先後擊敗蒙古、澳門，接著在冠軍戰強碰香港。

決賽中中華男足掌握絕大部分攻勢，一路壓著對手打，包括楊朝景、楊晨穎、葉境均都各踢進2球，另外陳冠霖踢進1球，至於還有一個進球是香港隊自己的烏龍球。

在參加本屆東亞青年運動會之前，這一批中華男足代表隊曾帶到日本進行3場移地訓練，對於團隊默契和實力的提升，都相當有幫助。

總教練黃正宗表示，每個球員都來自不同學校，但大家都表現得非常團結，這面金牌給了大家很大的信心，相信在接下來的U20亞洲盃會外賽可以表現的更好。

第2屆東亞青年運動會的參加國家包括中國、香港、澳門、蒙古、台灣、韓國、朝鮮、日本、關島等9國，賽事從8月16日開幕，明天將是最後1天賽程，還有田徑、籃球將舉行，隨後就會舉辦閉幕式。

中華隊男足奪冠。 中華奧會提供