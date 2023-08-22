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克里夫蘭女網／擊退日本組合 詹皓晴攜墨國搭檔晉8強

中央社／ 台北22日電
台灣網球女將詹皓晴。 截圖自詹皓晴粉絲團
台灣網球女將詹皓晴。 截圖自詹皓晴粉絲團

台灣網球女將詹皓晴今天和墨西哥搭檔奧爾摩斯在WTA克里夫蘭女網賽女雙首輪，以6比2、2比6、11比9驚險擊敗大會第3種子的日本組合青山修子和柴原瑛菜，順利闖進8強。

克里夫蘭女網賽屬於國際女子網球協會（WTA）的250系列賽事，也是8月28日美國網球公開賽開打前的最後1場暖身賽事。

詹皓晴和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）在首輪就對上大會第3種子的日本組合。首盤詹皓晴和搭檔狀況不錯，開賽就先破了對手第1個發球局，並在局數4比2領先時又再度破發成功取得5比2優勢，首盤僅用了29分鐘就順利拿下。

第2盤風水輪流轉，前5局雙方各保發球局，來到第6局時青山修子和柴原瑛菜首度破發成功，隨後又順利保發形成5比2的局數領先，接著關鍵第8局又二度破發搶下第2盤，雙方盤數戰成1比1平手，只得進入超級搶10的第3盤。

第3盤開賽，詹皓晴和奧爾摩斯的前2個發球分都被破一度以1比4落後，幸好2人很快穩住陣腳，前14分打完追成7比7平手。

沒想到第15分「台墨組合」的發球分又被破，接著青山修子和柴原瑛菜又順利保發，取得9比7的2個賽末點。

接下來完全看詹皓晴和奧爾摩斯發揮，她們不但救回2個賽末點，還一口氣連續得分，反倒以11比9擊敗對手，完成這場驚險的逆轉勝。

詹皓晴

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