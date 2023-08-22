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羽球世錦賽／65歲老媽攜手兒子挺進混雙32強 再度刷新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
兒子米沙(左)、65歲的斯維特拉娜(右)。 路透
兒子米沙(左)、65歲的斯維特拉娜(右)。 路透

2023年羽球世界錦標賽昨天展開，65歲的斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）與34歲兒子米沙（Misha Zilberman）在混雙首輪，以21：17、21：16直落二擊退埃及組合埃爾格姆（Adham Hatem Elgamal）／ 哈妮（Doha Hany），斯維特拉娜再度刷新世錦賽最年長獲勝紀錄。

以色列母子檔先前在美國羽球公開賽混雙首輪贏球，斯維特拉娜拿下生涯BWF巡迴賽首勝。去年斯維特拉娜曾以64歲創下世錦賽最年長獲勝紀錄，今年他與兒子再度參加，首輪只花26分鐘就以21：17、21：16過關，挺進32強，再度刷新紀錄。

母子檔三次參加世錦賽，最佳成績只有32強。今年他們將在32強遭遇第8種子、中國組合魏雅欣／蔣振邦，力拚生涯最佳戰績。

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