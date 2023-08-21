羽球／世錦賽首輪 周天成直落2勝東奧第四名選手晉級

2023年羽球世界錦標賽今天在丹麥哥本哈根展開首日賽事，「台灣一哥」周天成面對東京奧運男單第4、瓜地馬拉的科登，以21比16、21比9拿下，順利闖進男單32強。

世界排名第10的周天成在世錦賽首輪首度交手36歲的科登（Kevin Cordon），儘管對手世界排名僅第53名，但科登曾在東京奧運獲得羽球男單第4名，締造瓜地馬拉史上最佳羽球成績。

首局前段周天成受制於對手快節奏的強力進攻，以8比11的分數落後進入技術暫停；重回球場後周天成找到破解之道，刻意放慢發接發的速度，加上多拍的來回拉調讓對手相當無法適應頻頻出現失誤。

周天成利用這個機會直接拉出一波11比1的反撲奠定勝基，並且在20比15取得5個局末點時，再藉由對手的反拍掛網拿下首局。

第2局周天成保持著「以柔克剛」的打法，不起高球反而多用前、後場的調動，讓科登始終找不到舒服的擊球方式，周天成在6比4領先逐漸擴大差距，並11比8的技術暫停後連得7分，提前讓比賽分出勝負。

經驗老道的周天成在場上見招拆招順利闖進32強，下一場的對手將是32歲、台裔美籍的舒之顥。

世界排名第20的台灣女單好手許玟琪，面對身高182公分的西班牙選手艾蘇門迪（Clara Azurmendi），以21比10、23比21獲勝；白馭珀在苦戰1小時後，以2比1的局數逆轉擊敗馬來西亞的塞爾瓦度瑞（KisonaSelvaduray）。

台灣在羽球世錦賽史上，共拿下過3銀6銅，但從未問鼎過金牌。最早是在1999年的陳鋒拿過男單銀牌，最近1次是在去年，周天成、戴資穎分別獲得男、女單銅牌，戴資穎在2021年摘下女單銀牌。