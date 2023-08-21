東亞青運／江靜緣女子鐵餅48公尺50摘金

在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會今天田徑場上又傳來佳績，台灣田徑女將江靜緣在鐵餅決賽以48公尺50的成績摘金，也是本屆至今代表隊的第9面金牌。

參加東亞青年運動會的台灣田徑代表隊，除了江靜緣在女子鐵餅摘金，男子400公尺項目熊晨佑也獲得銅牌1面，累計田徑隊已獲得2金1銀3銅。

江靜緣出身運動世家，爸爸江明政、媽媽陳淑枝都是國內舉重名將。江明政參加過2屆亞運但沒有拿牌，陳淑枝一開始是籃球選手後來改練鉛球，最後才轉往舉重發展，並拿下1994年廣島亞運女子83公斤級銀牌。

江靜緣有了爸媽的好基因，也讓她從小就有「天生神力」，小時候就很常背著沙包負重訓練，國中時甚至是籃球、田徑、舉重三棲選手，國三開始專心往田徑界發展，但同樣橫跨女子鉛球、女子鐵餅。至今江靜緣仍以17公尺82的成績，保有U18（3公斤）女子鉛球的全國紀錄。

除了田徑場上有好成績外，桌球場上也靠著女雙彭郁涵、張浿珊拿到1面金牌，至於男雙楊皓任、楊嘉安獲得銀牌，女單的葉伊恬、男單的楊皓任分別獲得銅牌，桌球代表隊本屆賽程已全部結束，總計獲得1金1銀4銅。