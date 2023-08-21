網球／19歲高芙奪辛辛那提女單冠軍 寫1968年後首見紀錄
辛辛那提名人賽女單冠軍戰，年僅19歲的美國好手高芙（Coco Gauff）今天以6：3 、6 ：4擊敗捷克穆霍娃（Karolina Muchova），拿下個人生涯首座WTA千分等級大賽冠軍。
美國網球公開賽將在台灣時間8月28日開打，辛辛那提名人賽是美網前最後一場千分等級大賽。年僅19歲的高芙一路過關斬將，4強扳倒球后史薇泰克（Iga Swiatek），決賽再擊敗穆霍娃，她的世界排名將提升到第6名。
高芙7月初在溫布頓網球公開賽首輪爆冷出局，近期則在硬地賽場表現火熱，她賽後受訪時說，「我很高興能到這裡度過這一刻。我要祝賀穆霍娃在這次比賽取得令人難以置信的成績，希望我們能在更大的舞台上對決。」
高芙拿下生涯首座千分等級大賽冠軍，並成為1968年17歲的圖伊蘿（Linda Tuero）後，首位未滿20歲的辛辛那提女單冠軍。
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