羽球/ DAIKIN超級達克盃 企專組土銀奪冠 捷豹金羽白在企推組摘冠

「DAIKIN 2023超級達克盃全國羽球錦標賽」8/19至25日於台北體育館熱鬧登場。強度最高的企業專業組昨天（20日） 由土銀擊敗中租奪冠，而報名最踴躍組數最多的企業推廣組則由捷豹金羽羽球館白隊捧起金盃。

DAIKIN超級達克盃團體賽制採三點雙打，每點單局21分不加分，三點總和較高者勝。第二日賽事的重頭戲為企業專業組團體賽冠軍戰，土銀以63：42力退中租捧起金盃，教練李松遠表示，今天排點安排主要考量選手實戰表現，「四強戰時，我們混雙打得比較不順一些，決賽經過調整也收到成效。」

李松遠特別稱讚混雙組合陳政寬跟許尹鏸，「藉由這次比賽給兩位年輕選手多點磨合機會，決賽發揮得很不錯，希望他們能先在國內賽衝出成績，未來才能立足國際舞台。」

企業推廣組方面，由球館教練組隊參賽的捷豹金羽羽球館白隊以62：49擊敗銨科羽球奪冠。這是捷豹金羽羽球館首度參與達克盃，陣中隊長李振瑋表示，過去新竹是由其他球館代表參戰，今年特別組了兩隊出擊，期盼能爭取佳績。

李振瑋提到，為了這次達克盃，特別要求隊上成員積極訓練，「備戰期間，我們希望大家一周至少打一次球，之前練球可能只有5、6人，但現在增加到2、30人一起打。」經過整日征戰，李振瑋提到，最後一場比賽令他印象最深刻，因為對手當中有「教練輩」的成員，能夠擊敗他們，相當不容易。

今天（21日）起學生組賽事登場，未能到場的觀眾們除了透過即時比分關注每一場的最新賽況，達克運動也全程提供網路直播。