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排球／男排亞錦賽中華隊逆轉巴林 分組第1晉級12強

聯合新聞網／ 綜合報導
旅日好手張育陞。 報系資料照
旅日好手張育陞。 報系資料照

2023亞洲排球錦標賽在伊朗展開，中華男排隊在小組賽以23：25、22：25、25：21、25：22、15：11逆轉巴林隊，拿下分組第一，晉級12強。

本屆賽事18隊參賽，分成6組，中華隊和巴林、蒙古分在D組，取分組前2晉級12強。由於蒙古宣布退賽，中華隊提前確定晉級。面對巴林一戰，中華男排先輸兩局，再連贏3局拿下逆轉勝，以分組第一晉級。

本屆男排成員有陳建禎、吳宗軒、顏振富、張昀亮、張育陞、戴儒謙、詹旻翰、林宜暉、蔡沛彰、李佳軒、高偉誠、吳政陽、宋柏霆、柯凱傑。

旅日好手張育陞拿到21分，吳宗軒攻下18分，而陳建禎、林宜暉、蔡沛彰也各有13分進帳，中華隊12強對手尚未出爐，預計下一場比賽時間是8月23日。

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