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橄欖球／新北市議長盃暨交流賽 亞運培訓隊獲社會組冠軍

聯合報／ 即時報導
新北市議長盃橄欖球錦標賽暨新北市橄欖球交流賽，在真理大學激戰落幕。圖／真理大學提供
新北市議長盃橄欖球錦標賽暨新北市橄欖球交流賽，在真理大學激戰落幕。圖／真理大學提供

為期三天的「112年新北市議長盃橄欖球錦標賽暨新北市橄欖球交流賽」昨天（20日）在真理大學圓滿落幕，這次活動由新北市橄欖球協會、淡江高中、竹圍高中與正德國中聯合主辦，共計有25支球隊，近400位全台各地區的選手齊聚一堂爭取勝利。激烈比賽後，國中組由明志國中榮獲冠軍，亞軍為石門國中；高中組由台北市建國高中奪冠，亞運培訓隊獲社會組的冠軍。

19日開幕典禮上，參與的貴賓包含新北市議員蔡錦賢、新北市體育處科長謝秀瑜、正德國中校長黃易進、淡江高中校長柯賜賢、中華民國橄欖球協會理事長章富麟以及基隆市橄欖球協會主委張賢智等人，對橄欖球推廣不遺餘力的蔡錦賢表示，希望規畫中的人工草皮橄欖球場上明年能順利啟用，讓國內更多橄欖球選手能在安全舒適的人工草皮場地中為榮耀而戰。

蔡錦賢同時擔任新北市橄欖球協會的主委，對於橄欖球的推廣盡心盡力，在他的協助下，新北市橄欖球隊在前年榮獲全國運動會的冠軍，蔡錦賢更期待今年全國運動會能繼續將橄欖球冠軍留在新北市。

儘管比賽時天氣依舊暑熱難抵，但馳騁在真大操場上的橄欖球健將不畏炎熱，使出全身活力為團隊勝利而戰，運動精神讓現場觀眾十分敬佩。

章富麟曾經也是真理大學的橄欖球校隊，熱愛橄欖球的他也因此接下中華民國橄欖球協會理事長一職。章富麟表示，年輕的時候只要每天可以打橄欖球就覺得很快樂，現在太忙，能看年輕世代打橄欖球就成為我的快樂來源，希望年輕人拋開3C產品體驗橄欖球比賽的樂趣。

橄欖球協會 亞運

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