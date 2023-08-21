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女足世界盃／奪冠蒙塵 西班牙足協主席唇吻女球員被罵翻

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（中）在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇，在社群媒體上被罵翻。 法新社
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（中）在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇，在社群媒體上被罵翻。 法新社

西班牙今天抱回世界盃女子足球賽金盃，但是西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇。

西班牙今天以1比0擊敗英格蘭，首度贏得女足世界盃冠軍，但是這場勝利卻因賽後不久的這起風波而蒙塵。

艾爾莫索（Jennifer Hermoso）在Instagram直播中說：「我不喜歡這樣。」儘管她說這話時帶著笑臉。

西班牙皇家足球協會（RFEF）發言人告訴法新社：「那是即興慶祝，就這麼發生了，他們兩人是好友。」

西班牙皇家足球協會和國家代表隊教頭比爾達（Jorge Vilda）與本屆世足賽陣中球員的關係早已招人物議。

15位西班牙女足球員去年曾對比爾達的管理方式聯名抗議，其中包括數位頂尖球星。

盧比亞雷斯（Luis Rubiales）堅定支持比爾達，西班牙皇家足球協會因對15名抗議球員採取強硬立場而挨轟。

效力墨西哥巴楚卡（Pachuca）俱樂部的艾爾莫索在冠軍賽下半場獲罰球機會卻失手，所幸西班牙守住後衛卡孟納（Olga Carmona）上半場進球取得的領先優勢直到比賽結束。

艾爾莫索賽後情緒激動、流著淚地告訴西班牙電視台La 1：「我們按照自己希望的方式踢球，贏得了世界盃。」

皇家 比爾 世足賽

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