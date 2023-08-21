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輕艇／台灣第一人…吳亭儀挺進世青激流決賽 締造紀錄

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
年僅18歲的輕艇好手吳亭儀參加2023年世界青年暨U23輕艇激流錦標賽，挺進女子單人K艇決賽，成為台灣首位闖進這項世界輕艇競技決賽的選手，寫下紀錄。圖／吳亭儀提供
年僅18歲的輕艇好手吳亭儀參加2023年世界青年暨U23輕艇激流錦標賽，挺進女子單人K艇決賽，成為台灣首位闖進這項世界輕艇競技決賽的選手，寫下紀錄。圖／吳亭儀提供

國內輕艇好手吳亭儀參加2023年世界青年暨U23輕艇激流錦標賽，一路過關斬將，闖進女子單人K艇決賽，成為台灣首位進入這項世界輕艇競技決賽的選手。8月19日在波蘭維斯瓦河的賽事中，吳亭儀為台灣輕艇運動，締造新紀錄。

輕艇向來都是歐洲選手的天下，吳亭儀是今年5月亞洲青年輕艇激流錦標賽的冠軍，接著台灣選拔7名國手於8月中旬飛往波蘭參加這項世青大賽，最後只有吳亭儀挺進決賽。

世界青年暨U23輕艇激流錦標賽分成青年組與U23組，分男女生C、K艇，共8個組別。吳亭儀參加青年組女生K艇(Junior-women-K1)，預賽52人競爭，取前30名進入準決賽，她以第六名成績進入準決賽，接著取前10名進入決賽，她一樣以第六名挺進決賽，獲選該組決賽的10名選手中，她是唯一亞洲選手。

只可惜吳亭儀在決賽時，6號、10號及15號門被判碰桿沒過，成績不如預期，拿下決賽的第十名，前九名全是歐洲選手，捷克選手更包辦前一、二名。

本次競賽自8月15日開幕以來，吸引來自世界各地優秀青年輕艇運動員參與，波蘭柯拉科夫的維斯瓦河成了這場輕艇激流競技的舞台，激流賽更是考驗選手技術和勇氣的極致挑戰。

吳亭儀出生宜蘭，就讀國立羅東高商，進入吳沙國中在輕艇啟蒙教練廖學甫與日籍教練木場修先生的訓練要求下努力成長，今年5月的泰國激流亞青錦標賽當中榮獲冠軍，這次為了世青賽，教練特地帶她前往捷克集訓，結果是台灣第一位闖進世青賽女子單人K艇激流決賽的選手，為台灣締造歷史。

年僅18歲的吳亭儀表示，每次比賽是她實踐夢想的必經之路，很榮幸能代表台灣參賽，儘管競爭激烈，她都會竭盡全力拚出最好表現，為國爭光。

吳亭儀是奧運黃金計畫的培訓選手之一，她將於9月上旬前往英國2023世界輕艇激流錦標賽，參加女子單人K艇賽事，若能取得好成績，未來有機會代表台灣進入奧運殿堂。

年僅18歲的輕艇好手吳亭儀參加2023年世界青年暨U23輕艇激流錦標賽，挺進女子單人K艇決賽，成為台灣首位闖進這項世界輕艇競技決賽的選手，寫下紀錄。圖／吳亭儀提供
年僅18歲的輕艇好手吳亭儀參加2023年世界青年暨U23輕艇激流錦標賽，挺進女子單人K艇決賽，成為台灣首位闖進這項世界輕艇競技決賽的選手，寫下紀錄。圖／吳亭儀提供

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