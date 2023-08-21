射擊／世界盃巴黎站 不敵南韓 我單日3銀

好想贏南韓，這是昨中華射箭隊共同心聲。中華隊在射箭世界盃巴黎站反曲弓男團、女團、混雙都闖進金牌戰，然而全數「銀恨」輸給南韓隊，中華反曲弓射箭隊在世界盃前4戰仍1金未得，但單日3銀牌已是最佳。

由杭州亞運國手邱意晴、雷千瑩、彭家楙組成的中華女子隊率先在女團金牌賽出戰，雖以1分差險勝搶下第1局，接下來卻被南韓隊連趕3局，反以積分2：6落敗。

中華男團接著上陣，同是杭州亞運國手的魏均珩、戴宇軒、蘇于洋的組合在前兩局都以53：59讓出，第3局一度浮現希望，第1輪魏均珩、蘇于洋兩支10分箭加上戴宇軒9分箭，反而南韓隊出現3支9分箭，然而第2輪中華隊出現8分箭，反而南韓隊連3支10分箭逆轉勝，中華男團遭到0：6清盤。

蘇于洋、彭家楙各自在男團、女團金牌戰出賽後，緊接著攜手在混雙出賽，對手是2019年世錦賽金牌組合李宇錫／林世賢，第1局兩隊都射下39分，各得到1分積分，第2局南韓隊維持39分高標，然而蘇彭配失手射出8分箭，反以36：39讓出。

面對積分1：3落後，蘇彭配再次射出39分高分，在積分上扳回一城，雙方3：3平手，關鍵第4局中華隊又出現8分箭，以36：39不敵南韓隊，積分3：5敗北。