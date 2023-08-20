巧固球／亞太青少年沙灘賽 中華A包辦6組冠軍

2023高雄第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽今於鳳山沙灘排球場展開最後一天賽程，但也是三天以來天氣最炎熱的一天，最後三組U18男、女生和U15男生組最後決戰都形成中華A對決新加坡的戰況，其中U18男生組中華A在經歷第二局還一度落後2分下，最終逆轉打敗新加坡，中華A隊成功完成6組全包冠軍的大滿貫戰績。

中華A隊在前一天已經先拿下U12男、女生組和U15女生組三冠，今再進行另外三組的4強和決賽，剛好三組冠軍戰都形成中華A隊與新加坡對決，新加坡本屆由會長林子軒親自領軍四隊來台參賽，三隊成功打進決賽，只是最終今天都在決賽中負於中華A隊，讓林子軒悻悻然的說：「還是贏不了台灣！有朝一日一定要幹掉台灣。」

但其實新加坡推動巧固球有成，目前世界女子排名已經擠下台灣排名世界第1之外，今年7月在新加坡舉行的世青賽中，U15男生隊也打敗中華隊奪下世青U15冠軍，新加坡已經儼然有向台灣霸權挑戰的決心和實力。

今上午先進行U15男生組冠軍戰，中華A與新加坡之戰，其中來台的7名新加坡成員中有4人就是剛在世青打敗台灣的世青金牌成員，雙方一開始激烈交鋒，一開始中華A隊一度還以3：6落後，但幸好連追3分後扳平，但第一局結束也才以15：12領先3分，新加坡球員在高雄艷陽下體力受到不少影響，從第二局持續被中華A隊拉開差距，第二局結束前中華A更是連灌7分，最終以53：31打敗新加坡拿到第4冠。

U15男生中華A隊教練蘇文彥說：「這一場隊員的表現明顯好蠻多，雙方一開始只是互相在抓對手的習生和防守，這場比賽關鍵在防守，我們守得還算不錯。」

U18男、女生中華A隊上午雙雙打敗馬來西亞後晉決賽，下午先由U18女生組中華A隊對上新加坡，中華A隊陣中7人分別來自彰化、台中、南投和新北四地，其中還包含已經沒有訓練、臨時被徵召出山，隊中最資深的隊長鄭芯羽、白培均在國中時期都曾經離開巧固球，白培均更是休息6年才重出江湖，她得意的說：「回來練球後，我體重減了4公斤。」

U18女生組中華A隊雖然成軍辛苦，但從第一局就穩定發揮，第1局領先4分，到第2局拉大到9分，第3局最終以42：22獲勝，幫地主拿下第5座冠軍。

最後壓軸的U18男生組冠軍大戰，沒想到也是鬥得最激烈的一戰，第一局中華A隊還一度以落後，第二局才反以29：24領先5分，第三局逐漸拉開差距，最後才以47：31拿下勝利，成功為地主完成包辦六組冠軍大滿貫的完美戰績。

今年中華A隊包辦六組冠軍，國際巧固球總會長黃進成表示，雖然六組裡面都有安排屬交流賽的中華B隊出賽，其中12歲男女生甚至都打贏中華A隊，但依據國際賽規定，無法算成績，很可惜。

高雄第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽最後名次(中華B不計名次)

U12男生組：中華A；香港；新加坡

U15男生組：中華A；新加坡；香港；尼泊爾

U18男生組：中華A；新加坡；香港；馬來西亞；敘利亞；澳門；泰國

U12女生組：中華A；香港

U15女生組：中華A；香港；尼泊爾