射箭／世界盃巴黎站獲3銀 教練讚年輕選手穩定進步

今天登場的射箭世界盃巴黎站的各組決賽，雖然台灣在反曲弓男團、女團、混雙都闖進金牌戰，最後卻不敵韓國帶回3面銀牌。教練劉展明說：「雖沒摘金但年輕選手都有穩定進步。」

率先登場的反曲弓女子團體賽，台灣由邱意晴、雷千瑩、彭家楙組軍，首局先以56比55獲勝率先搶下2分積分，但後3局接連以57比58、51比57、54比58落敗，遭對手逆轉帶走勝利。

男子反曲弓團體賽落差較大，台灣由蘇于洋、魏均珩、戴宇軒組軍，以53比59、53比59、56比57直落3局，以0比6的積分落敗。

最後登場的反曲弓混雙，台灣由蘇于洋、彭家楙搭檔，前3局和對手戰成積分3比3的平手，可惜第4局僅射下1支10分箭，以36比39落敗輸掉這場比賽。

教練劉展明在接受中央社記者訪問時說：「其實拿到3面銀牌也還可以接受，畢竟韓國隊這次狀況實在太好了，加上決賽都是進到奧運比賽場地傷兵院舉行，選手想法自然會變多、壓力也會變大。」

劉展明提到：「其實這一站年輕選手的成績變得穩定，我也是一直鼓勵他們要把狀態拉上來，尤其他們在場外熱身時都很不錯，但一進到場內時確實就有些緊張。」

由於這次世界盃巴黎站的決賽比賽場地，就是巴黎奧運的射箭比賽場地，台灣選手、教練也藉由這次的機會進行模擬和感受氛圍。

劉展明說：「今天的觀眾席才500人，據說奧運時會增加到4000人，到時候壓力和感受度一定不一樣。而我們也商請在法國的台商，等到主場地快架設完成時，可以幫我們看一下現場的顏色搭配，這樣我們就可以盡快模擬奧運賽場。」