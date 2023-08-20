快訊

北市萬華新建工地驚現1.5米深天坑 封鎖現場2小時內回填

瓊斯盃／中華白最後一戰驚險勝伊朗 本屆第六名坐收

爆胎失控…國一台南轎車自撞護欄「車頭凹陷」 2傷送醫

射箭／世界盃巴黎站獲3銀 教練讚年輕選手穩定進步

中央社／ 台北20日電
中華隊獲三銀。 射箭協會提供
中華隊獲三銀。 射箭協會提供

今天登場的射箭世界盃巴黎站的各組決賽，雖然台灣在反曲弓男團、女團、混雙都闖進金牌戰，最後卻不敵韓國帶回3面銀牌。教練劉展明說：「雖沒摘金但年輕選手都有穩定進步。」

率先登場的反曲弓女子團體賽，台灣由邱意晴、雷千瑩彭家楙組軍，首局先以56比55獲勝率先搶下2分積分，但後3局接連以57比58、51比57、54比58落敗，遭對手逆轉帶走勝利。

男子反曲弓團體賽落差較大，台灣由蘇于洋、魏均珩、戴宇軒組軍，以53比59、53比59、56比57直落3局，以0比6的積分落敗。

最後登場的反曲弓混雙，台灣由蘇于洋、彭家楙搭檔，前3局和對手戰成積分3比3的平手，可惜第4局僅射下1支10分箭，以36比39落敗輸掉這場比賽。

教練劉展明在接受中央社記者訪問時說：「其實拿到3面銀牌也還可以接受，畢竟韓國隊這次狀況實在太好了，加上決賽都是進到奧運比賽場地傷兵院舉行，選手想法自然會變多、壓力也會變大。」

劉展明提到：「其實這一站年輕選手的成績變得穩定，我也是一直鼓勵他們要把狀態拉上來，尤其他們在場外熱身時都很不錯，但一進到場內時確實就有些緊張。」

由於這次世界盃巴黎站的決賽比賽場地，就是巴黎奧運的射箭比賽場地，台灣選手、教練也藉由這次的機會進行模擬和感受氛圍。

劉展明說：「今天的觀眾席才500人，據說奧運時會增加到4000人，到時候壓力和感受度一定不一樣。而我們也商請在法國的台商，等到主場地快架設完成時，可以幫我們看一下現場的顏色搭配，這樣我們就可以盡快模擬奧運賽場。」

彭家楙 魏均珩 雷千瑩

延伸閱讀

射箭／蘇彭配一度扳平南韓 反曲弓混雙世界盃銀恨

射箭／遭南韓清盤 反曲弓男團世界盃巴黎站銀牌作收

射箭／世界盃巴黎站 反曲弓女團中華遭韓國逆轉鍍銀

射箭／世界盃巴黎站 蘇宇洋彭家楙混雙爭金

相關新聞

射箭／遭南韓清盤 反曲弓男團世界盃巴黎站銀牌作收

中華反曲弓男團今天在射箭世界盃巴黎站冠軍戰遭到南韓隊「清盤」，以0：6的積分落敗再次「銀恨」，連續4站世界盃都無緣奪得金...

射箭／世界盃巴黎站 反曲弓女團中華遭韓國逆轉鍍銀

射箭世界盃巴黎站今天進行的女子反曲弓團體決賽，中華女團搶下首局，但最後以2比6的積分遭到韓國逆轉，仍舊替台灣帶回一面銀牌

射箭／世界盃巴黎站獲3銀 教練讚年輕選手穩定進步

今天登場的射箭世界盃巴黎站的各組決賽，雖然台灣在反曲弓男團、女團、混雙都闖進金牌戰，最後卻不敵韓國帶回3面銀牌。教練劉展...

沙灘排球／澳洲、日本分別奪澎湖站男女冠軍 盛讚場地世界級水準

2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天在在隘門沙灘進行最後一天的決賽，最後由澳洲1隊Nicolaidis／Carracher、日本1隊Ishii／Mizoe拿下男、女組的冠軍，並獲得2500美

射擊／世錦賽田家榛25公尺手槍決賽獲第7 女團鍍銀

在亞塞拜然巴庫舉行的世界射擊錦標賽，今天舉行的女子25公尺手槍，台灣好手田家榛雖在資格賽射下第1，無奈進入決賽後在第5輪...

射箭／蘇彭配一度扳平南韓 反曲弓混雙世界盃銀恨

中華隊蘇于洋／彭家楙組合在射箭世界盃巴黎站反曲弓混雙賽一路過關斬將，挺進今日的金牌戰，面對2019年世錦賽金牌李宇錫／林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦