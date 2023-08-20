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射擊／世錦賽田家榛25公尺手槍決賽獲第7 女團鍍銀

中央社／ 台北20日電
射擊好手田家榛。 報系資料照
射擊好手田家榛。 報系資料照

在亞塞拜然巴庫舉行的世界射擊錦標賽，今天舉行的女子25公尺手槍，台灣好手田家榛雖在資格賽射下第1，無奈進入決賽後在第5輪遭淘汰僅獲第7名，無緣提前搶下奧運門票。

將近40歲的「媽媽射手」田家榛今年將第4度參加杭州亞運，不過在此之前，她先到射擊世錦賽拚搶巴黎奧運門票。

今天登場的女子25公尺手槍項目，田家榛在資格賽以慢射298分、速射293分，總分591分比下所有參賽選手排名第1，也順利晉級到僅有8人參賽的決賽。

決賽當中，前4輪結束後先淘汰了印度選手成為第8名，接著第5輪結束後，田家榛跟韓國選手同為11分，再經過定生死的加射後，田家榛不幸落敗，最終僅獲得第7名，無緣提前搶下巴黎奧運門票。

田家榛在決賽的第2輪最為關鍵，她在5次擊發當中沒有任何1發命中靶心，等於都沒有分數進帳，讓她在後面幾輪都居於劣勢。

依照世界射擊總會（ISSF）規定，只要在女子25公尺手槍獲得前4名的選手，就可提前獲得明年巴黎奧運的參賽門票。

儘管女子25公尺手槍個人賽失利，但靠著資格賽田家榛的591分及杜禕依姿的578分、第29名，吳佳穎的574分、第57名，仍讓台灣隊以總分1743分（54發命中靶心）而獲得團體銀牌。

田家榛 世錦賽 吳佳穎

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