沙灘排球／澳洲、日本分別奪澎湖站男女冠軍 盛讚場地世界級水準

2023年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站今天在在隘門沙灘進行最後一天的決賽，最後由澳洲1隊Nicolaidis／Carracher、日本1隊Ishii／Mizoe拿下男、女組的冠軍，並獲得2500美元的冠軍獎金。

獲得冠軍的澳洲隊對比賽場地是讚賞有佳，不僅是亞洲級的更具有世界級的水準，Carracher表示，這次賽會真是超棒的體驗，不論是場地、風景、賽會設置、工作人員都很棒，且場地真的不只是亞洲，在世界上都算很棒的水準。能拿到冠軍很開心，也要謝謝所有為我們加油的觀眾還有為賽事付出的人們。

賽會今天上午先進行4強準決賽，女子組方面分別由澳洲2隊與萬那度1隊爭奪季軍，日本1隊與日本3隊進行冠軍戰，男子組則由泰國1隊與日本2隊爭奪季軍，紐西蘭與澳洲1隊爭奪澎湖站冠軍。

決賽最後的結果女子組由澳洲2隊Milutinovic／Fejes以2：0(21：13、11)勝萬那度1隊Lawac／Toko，取得季軍。日本1隊Ishii／Mizoe2：0(21：16、8)勝日本3隊Akiko／Yurika榮獲澎湖站女子組冠軍。

在男子組方面則由泰國1隊T.Pithak／T.Poravid以2：1(21：14、21：23、18：16)勝日本2隊Fukushima／Dylan獲得季軍，冠軍戰則由澳洲1隊逆轉勝Nicolaidis／Carracher 2：1(15：21、21：13、21：13)擊敗紐西蘭隊Fuller／Nicklin贏得本站賽事冠軍。