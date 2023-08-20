射箭／蘇彭配一度扳平南韓 反曲弓混雙世界盃銀恨

我國田徑代表隊今（20）日在2023第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會田徑第一天賽程即傳來佳音，男子三級跳遠選手趙崑祥跳越各國好手，以15公尺39獲得金牌，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現

2023-08-20 16:39