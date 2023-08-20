聽新聞
test
0:00 / 0:00
射箭／蘇彭配一度扳平南韓 反曲弓混雙世界盃銀恨
中華隊蘇于洋／彭家楙組合在射箭世界盃巴黎站反曲弓混雙賽一路過關斬將，挺進今日的金牌戰，面對2019年世錦賽金牌李宇錫／林世賢一度扳平戰局，然而纏鬥到第四局仍以3：5不敵，收下銀牌。
中華隊蘇彭配在第一局射出3支10分箭，39分的總分與南韓隊相同，雙方和局各取得1分積分；第二局南韓隊依舊射出39分高分，中華隊些微失準，以36分讓出，處於1：3落後。
第三局中華組合再次射出39分的高分給予壓力，反而南韓先射出2支10分箭後，連2支9分箭，讓中華隊以1分差勝出，扳平積分為3：3。
比賽拉到第四局，南韓隊先射出2支10分箭，彭家楙10分箭回應，蘇于洋則射到9分，不過南韓隊1支10分、1支9分箭給予中華隊機會，可惜彭家楙射出8分箭、蘇于洋9分，以3分之差敗北。
今日中華隊在世界盃巴黎站反曲弓女團、男團、混雙都闖進金牌戰，然而都遇到南韓隊阻攔，三個項目最終都以銀牌作收。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言