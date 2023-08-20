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射箭／蘇彭配一度扳平南韓 反曲弓混雙世界盃銀恨

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
彭家楙、蘇于洋(右)獲銀牌。 世界射箭總會推特
彭家楙、蘇于洋(右)獲銀牌。 世界射箭總會推特

中華隊蘇于洋／彭家楙組合在射箭世界盃巴黎站反曲弓混雙賽一路過關斬將，挺進今日的金牌戰，面對2019年世錦賽金牌李宇錫／林世賢一度扳平戰局，然而纏鬥到第四局仍以3：5不敵，收下銀牌。

中華隊蘇彭配在第一局射出3支10分箭，39分的總分與南韓隊相同，雙方和局各取得1分積分；第二局南韓隊依舊射出39分高分，中華隊些微失準，以36分讓出，處於1：3落後。

第三局中華組合再次射出39分的高分給予壓力，反而南韓先射出2支10分箭後，連2支9分箭，讓中華隊以1分差勝出，扳平積分為3：3。

比賽拉到第四局，南韓隊先射出2支10分箭，彭家楙10分箭回應，蘇于洋則射到9分，不過南韓隊1支10分、1支9分箭給予中華隊機會，可惜彭家楙射出8分箭、蘇于洋9分，以3分之差敗北。

今日中華隊在世界盃巴黎站反曲弓女團、男團、混雙都闖進金牌戰，然而都遇到南韓隊阻攔，三個項目最終都以銀牌作收。

中華隊 彭家楙 世錦賽

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