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東亞青運／趙崑祥勇奪田徑男子三級跳遠金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
跆拳道黃敬芸奪金。 中華奧會提供
跆拳道黃敬芸奪金。 中華奧會提供

男子三級跳遠選手趙崑祥（中）於烏蘭巴托東亞青運勇奪金牌。 體育署提供
男子三級跳遠選手趙崑祥（中）於烏蘭巴托東亞青運勇奪金牌。 體育署提供

我國田徑代表隊今（20）日在2023第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會田徑第一天賽程即傳來佳音，男子三級跳遠選手趙崑祥跳越各國好手，以15公尺39獲得金牌，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

田徑代表隊在其首日賽程計收獲1金1銀2銅獎牌，獲銀牌選手為男子鐵餅程耀寛，獲銅牌選手為女子800公尺陳潔安、男子800公尺姜翊安。

教育部體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，本年初即著手規劃並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力，為我國爭取更好的成績。

林鴻道主席坐陣 跆拳道進帳3金1銀

2023烏蘭巴托東亞青年運動會戰況持續火熱，跆拳道項目於8月19日在蒙古的賽事中一日進帳3金1銀，林鴻道主席親自到跆拳道比賽現場坐鎮，一齊為中華隊選手加油喝采，在決賽過程中全程參與、和教練選手們共享金牌的喜悅。

我國跆拳道小將44公斤級黃敬芸、63公斤級柯翔瀚與63公斤級王薇嘉在烏蘭巴托東亞青年運動會為我國一口氣拿下3面金牌，而電子競技的虛擬網球項目蔡鎧丞也獲得金牌，目前我代表團在本屆賽會已拿下5金的優異成績。

同日跆拳道55公斤級周美孜、電子競技虛擬網球項目鄭麒皓，雙雙獲得銀牌佳績，羽球項目女子雙打鍾嘉恩、黃子菱也拿下銅牌。

林鴻道主席特別勉勵選手們勝不驕、敗不餒，要發揮運動家的精神；中華小將們奮力摘金奪銀得銅、為我國爭取榮譽十分難能可貴、激勵人心! 然而不論有沒有拿牌，都要好好享受在運動中的樂趣並且拓展視野、建立友誼，最重要的是希望在東亞青運的過程，可以成為青年選手們未來踏上國際更大舞台的開端。

接下來還有桌球、足球、籃球、排球、田徑、角力等項目賽程陸續登場，精彩可期。

跆拳 運動 金牌 青年 排球

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