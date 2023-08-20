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網球／重現溫網決賽戲碼 阿爾卡拉斯再與約克維奇爭冠

中央社／ 辛辛那提19日綜合外電報導
阿爾卡拉斯。 路透社
阿爾卡拉斯。 路透社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯今天在力拚3盤後擊敗波蘭好手胡爾卡奇，接下來將與塞爾維亞名將約克維奇爭奪本次辛辛那提網賽冠軍，也讓兩人溫網爭冠戲碼將再次上演。

法新社報導，目前世界排名第一的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以2比6丟掉首盤後，以7比6（7/4）、6比3連拿兩盤，逆轉擊敗胡爾卡奇（HubertHurkacz），闖進辛辛那提網賽冠軍戰。這是阿爾卡拉斯兩週以來第2次擊敗胡爾卡奇這名發球大師。

另一場4強賽中，世界排名第2的約克維奇（NovakDjokovic）則以7比6（7/5）、7比5直落二擊敗德國好手瑞澤夫（Alexander Zverev），意味著他有機會報上個月溫布頓錦標賽男單決賽敗北的一箭之仇。

兩人生涯3度交手，阿爾卡拉斯以兩勝略占上風，但約克維奇十分期待雙方首度在硬地球場的對決。

約克維奇說：「我想，世界排名前兩名的選手在決賽中交手，是每個人都想看到的結果。」

20歲的阿爾卡拉斯今天花了2小時18分鐘擊敗對手後，確保自己在美國公開賽28日開打之前都將保有世界球王頭銜。

阿爾卡拉斯表示，辛辛那提網賽「對我來說打得很辛苦，每場比賽都打滿3盤才晉級，但很高興我有堅強的意志力贏下這些比賽」。

他補充道：「這些經驗讓我成長許多，能進入決賽真是太棒了。」

溫布頓

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