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杭州亞運／參賽項目遭取消 花式滑輪王子陳毅帆正向轉念

中央社／ 台北20日電
「滑輪王子」陳毅帆。 報系資料照
「滑輪王子」陳毅帆。 報系資料照

台灣「花式滑輪王子」陳毅帆原被評估有望拿到杭州亞運滑輪溜冰男子個人花式溜冰金牌，卻因為參賽項目總報名人數不足遭取消，但他正向轉念說：「轉換目標備戰下一場比賽。」

儘管亞運籌委會在日前才宣布滑輪溜冰的花式溜冰男子個人、混合雙人組這2個項目，因為報名參賽人數不足6人，因此依照規定只能取消，但陳毅帆早在7月時就已得知，並且調整好心情再出發。

陳毅帆在接受中央社記者訪問時說：「其實在官方公布前我們就已經知道了，畢竟7月選手姓名報名時，就有聽說這2個項目的報名人數不足，雖然感到很錯愕，心情肯定也不太好，但這也不是我們可以控制的事情。」

陳毅帆說：「現在就是重新調整心情和轉換目標，好好準備接下來10月份的全國運動會以及亞錦賽，至於亞運的事情就不再去想了，反正也無法有任何改變。」

台灣代表隊曾在2010年廣州亞運的滑輪溜冰拿到4金4銀1銅，當時競速溜冰、花式溜冰都有舉辦。2014年仁川亞運則停辦滑輪溜冰。2018年雅加達亞運雖有舉辦滑輪溜冰，但僅舉辦競速溜冰的男、女20公里淘汰賽，並無舉辦花式溜冰。

今年杭州亞運雖再度舉辦滑輪溜冰，且競速、花式都有，卻因為報名人數不足的關係，花式溜冰項目僅剩下女子個人長、短曲。

亞運 滑輪溜冰 2022杭州亞運

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