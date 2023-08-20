科技結合運動 幼童身體素養評測建立強弱指標

台灣運動文創在台北花博園區發表「台灣運動x科技產業策略」計畫，透過虛實融合科技設置數位運動體驗，其中幼童身體素養評測，更可以早期得知小朋友的各項運動指標。

幼童身體素養評測方面希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類共18種動作，了解小朋友各種運動能力指標。

身體素養的評測不以強度、頻度、速度為評測標準，而是以單一動作的完成程度為評測標準，且對每組動作提供多面向、等第式質性指標，不但更適用於了解幼童運動能力，還能更直觀呈現幼童的「身體素養」。

這類測試是以動作完成度作為標準的評測方式，不但更適合幼兒操作，同時透過引導幼童完成評測的溝通過程，藉此幫助幼童了解動作目標，與自己身體能力的關聯性。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業在接受中央社訪問時說：「幼童身體素養評測是透過跟科技大廠緯創的AI數位模版合作，針對4到8歲的幼童進行測試，可以提早知道小孩子哪個部分是最弱的一環，可以提前進行強化。」

張武業說：「看得更遠一點，經過這樣的幼童身體素養評測，一方面可以強化孩童身體的弱點，二方面也可以測出孩童的強項，對於未來台灣在運動人員的選才上也很有幫助。」