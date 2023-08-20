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足球／全國運動會台南開跑 市立足球場全新面貌登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢。圖／台南市政府提供
全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢。圖／台南市政府提供

全國運動會今天正式開跑，即日起至26日在台南市立足球場、新營田徑場分別進行男足、女足賽事，雖受到連日大雨影響，但場地及設施整修後以全新面貌迎接賽事，台南市副市長葉澤山前往市立足球場觀賽，代表市民預祝選手勇奪佳績，並祝福賽會順利成功。

台南市長黃偉哲表示，全國運動會是明年「台南400」系列體育活動的前哨戰，也是我國最高等級的綜合性運動賽會，南市暌違16年再次承辦全國運動會，舉辦30種必辦競賽及5種選辦競賽（滑輪溜冰、軟式網球、武術、保齡球及卡巴迪），首項賽事由足球揭開序幕，15縣市、450位隊職員同場競技。

南市體育局長陳良乾表示，成功舉辦運動賽會的基本條件，不外乎賽事順暢、場館標準以提供安全與舒適，鼓勵市民踴躍進場為選手加油。

南市自111年4月正式獲得承辦權後積極進行場館設施整建及賽事規畫，以足球場為例，從刨除表面硬泥，鋪上混合陶瓷土的溪沙，再做基地整平和調整洩水坡度並新植百慕達草，同時埋設加速排水之透水網管及自動噴灑水設系統維護後續草皮。

配合夜間賽事及訓練，提升整體夜間照明，也重新粉刷棚架及增設150席座椅、增加消防設備及無障礙衛浴空間，種種的努力，市立足球場提供職業球隊最安全完善的訓練環境，提供球迷有更佳的觀賽體驗和運動空間。

陳良乾期勉各單項委員會積極做好選手培訓，目前正值代表團總集訓期間，希望在各單位共同努力下爭取佳績。

全國運動會官方資訊：

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全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢。圖／台南市政府提供
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全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢。圖／台南市政府提供
全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢。圖／台南市政府提供
全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢，新北市代表隊備戰。圖／台南市政府提供
全國運動會男子足球賽在台南市立足球場開踢，新北市代表隊備戰。圖／台南市政府提供

田徑 滑輪溜冰

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