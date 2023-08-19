國標舞／台灣大獎賽台中登場 30多隊世界專業舞者參賽

2023世界國標舞台灣大獎賽今天於台中洲際迷你蛋拉開序幕，本屆賽事由台中市政府和中華民國運動舞蹈推廣協會共同主辦，共有超過30多隊自世界各國的專業舞者同場競技飆舞，不僅提升了賽事的競技水平，更吸引到上百位的觀眾到場觀賞。

在今天的開幕式中，台中市政府運動局副局長游志祥致詞時說：「非常榮幸可以看到國內外的優秀選手能來到台中，在國標舞大獎賽這個舞台上一起展現對夢想的堅持。」

而本次賽後主辦方也特別邀請世界巨星進行壓軸表演舞，燦爛眩目的高超舞技令現場觀眾看得是直呼過癮，而本次國標舞大獎賽最終在眾人的歡呼聲中完美地寫下句點。

2023年世界國標舞台灣大獎賽分為單人組及雙人組，而各組再分為職業、業餘及各年齡級別賽事，在地主選手的部分，李瑾曄／許妤謙面對全場觀眾仍然毫不怯場，以精湛的舞技及自信搏得評審認同，為台灣拿下了亞洲業餘公開組摩登第五名、世界業餘十項錦標賽摩登第五名。

賽後兩人受訪時表示，本次因為參加的項目較多，不管是賽前或是比賽當天的準備都會相對困難一些，身體也會有較明顯的疲憊感。而陳柏澄／黃子盈兩位搭檔已久的組合，也以穩健的表現在國際16歲以下公開組摩登獲得第四名。

本次代表台灣挑戰亞洲職業公開組拉丁的陳楊奕／高聖玟，在國內外眾多好手的競爭下仍然突破重圍，闖入決賽並奪得第三名。隨後更在世界職業公開組拉丁奪得第六名，「雖然知道有眾多國外好手參賽競爭，不過是在國內比賽環境較不陌生，心態上也相對放鬆，更能盡情去展現出練習的成果。」