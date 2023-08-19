巧固球／亞太青少年沙灘賽 中華U12男、女隊奪冠後解散

2023高雄第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽，今天於鳳山沙灘排球場展開第二天賽程，其中隊數比較少的U12男、女生組和U15女生組先分出勝負，地主中華A隊都以全勝戰績先抱走3組冠軍，但U12男生、女生組中華A隊奪冠後打完國小最後一場比賽後，兩隊都將就地解散，讓兩隊員在賽後都顯得離情依依。

今是三天賽程中賽事最緊湊的一天，從上午8點就開始點燃戰火，U18、U15和U12男女生共6組共進行多達33場賽事一路打到晚上繼續挑燈夜戰才打完，其中U12男、女生組和U15女生組率先決出冠軍，都被地主中華A隊以全勝戰績先抱走3冠。

其中最特殊是U12男生組中華A隊以雲林麥寮國小為主，該隊先以48：27打敗新加坡，接著再以44：13打敗香港，在3隊中以兩戰全勝封王，U12男生中華A隊球員賽後還高舉布條上寫著「力拚到底，麥寮國小！」合照。

U12男生組中華A隊大多數球員在打完今天比賽後，因為雲林縣內沒有國中巧固球隊，使得這批麥寮國小畢業後升到國中都將沒辦法再練巧固球，這批球員未來不是唸書或是轉運動項目又或者是到有一般社團的學校就讀。

今在接球表現出色、身高僅145公分的楊秉諺說：「我畢業後準備到嘉華國中籃球隊，我已經跟他們練了三周，不打巧固球雖然可惜，但也沒有辦法。」

U12女生組以北市民生國小為主的中華A隊也是同樣命運，今在校長李金燕親自坐鎮下，晚上以37：23打敗香港封后，但因為台北市也沒有國中巧固球隊，球員幾乎全部到國中後就以課業為主，教練曾和文對球員最後一戰的表現滿意的說：「為了打好最後一場比賽，這些球員畢業後第二天就主動要求訓練，我們每周日都另外再多訓練，前後已經大約有三周時間，希望用最好的表現不辱中華隊的頭銜。」