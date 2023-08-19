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東亞青運／跆拳道首日進帳3金 我國代表團累積5金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道（中）頒發總統賀電。圖／體育署提供
中華奧會主席林鴻道（中）頒發總統賀電。圖／體育署提供

我國跆拳道代表隊今天在2023第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會第一天賽程捷報連連，女子44公斤以下級選手黃敬芸、男子63公斤以下級選手柯翔瀚及女子63公斤以上級選手王薇嘉分別在決賽擊退中國大陸、南韓對手，為我國再拿下3面金牌。

跆拳道代表隊在其首日賽程展現強烈奪牌氣勢，計收獲3金1銀獎牌，除金牌外尚有女子55公斤以下級選手周美孜獲得銀牌，總統蔡英文得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

教育部體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，本年初即著手規畫並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。

包括今天的跆拳道3金在內，加上首日的柔道賴旻洋和今天稍早電子競技網球虛擬賽項目我國蔡鎧丞也各拿下1金，代表團本屆目前已經累積拿下5金。

跆拳道 體育署

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