定向越野／國際賽國手選拔 陳彥龍稱王、黃敏惠封后

為參加2023年國際賽事，定向越野協會今天在華梵大學舉辦國家代表隊選拔賽，先順點賽再體能測驗，最終陳彥龍稱王、黃敏惠封后，並領銜4人入選。

中華民國定向越野協會祕書長陳薇婷表示，協會除了定期在國內舉辦賽事外，也依據教育部體育署核定之年度工作計畫，籌備組隊及進行培訓以準備參加國際賽，累積經驗，同時也提升選手的競爭力。

9月1、2日印尼國際定向越野錦標賽在雅加達舉行，為了選出國家代表隊，今天特地在華梵大學舉辦選拔賽，男子菁英組23人報名、女子菁英組12人報名，最終依成績和選手意願，選取男、女組前兩名選手參加。

各選手順席出發，接受高溫和大坡道設點的重重考驗，陳彥龍以16分40秒拿下第一，同為金門縣的陳正宇18分12秒獲得第二。女子組由黃敏惠以20分14秒封后，金門縣的陳怡芳23分47秒第二。

而男、女組前6名選手，再進行5000或3000公尺的體能檢測，經過兩項成績統合計算，陳彥龍總積分919稱王，陳正宇總積分833獲第2，入選為男子組代表隊；黃敏惠總積分874分封后，陳怡芳則是784.7分獲第2，入選女子代表隊，陳怡芳慎重考量退出，由第3名的林冠妤遞補上來。

陳彥龍6月才自費參加泰國賽，他認為，「有機會就想出國比賽，這樣才能跟得上國際潮流，像香港就有很多選手到各國參賽。」

國家代表隊教練陳俊民賽後表示，「這次選拔賽選出2男2女選手，跟我預期的差不多，代表隊成員都不錯，值得期待有好的成績。」

陳俊民5月帶領選手出征馬來西亞國際賽，世排賽1金1銀1銅；馬來西亞國內賽則拿下4金2銀1銅，成績優異，這次集訓不到10天，他說：「只要保持好體能和穩定性，成績應該也會不錯。」