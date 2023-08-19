快訊

雲豹小公主炎上大傷民進黨 綠能政治獻金成新型黨產？

批民進黨墮落始料未及 柯文哲：小英執政我們是目瞪口呆

顏清標4名媳婦成泡泡大戰全場「嬌點」 高顏值曝光

定向越野／國際賽國手選拔 陳彥龍稱王、黃敏惠封后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳彥龍（左）、黃敏惠（右）體能檢測後，一稱王、一封后。圖／中華民國定向協會提供
陳彥龍（左）、黃敏惠（右）體能檢測後，一稱王、一封后。圖／中華民國定向協會提供

為參加2023年國際賽事，定向越野協會今天在華梵大學舉辦國家代表隊選拔賽，先順點賽再體能測驗，最終陳彥龍稱王、黃敏惠封后，並領銜4人入選。

中華民國定向越野協會祕書長陳薇婷表示，協會除了定期在國內舉辦賽事外，也依據教育部體育署核定之年度工作計畫，籌備組隊及進行培訓以準備參加國際賽，累積經驗，同時也提升選手的競爭力。

9月1、2日印尼國際定向越野錦標賽在雅加達舉行，為了選出國家代表隊，今天特地在華梵大學舉辦選拔賽，男子菁英組23人報名、女子菁英組12人報名，最終依成績和選手意願，選取男、女組前兩名選手參加。

各選手順席出發，接受高溫和大坡道設點的重重考驗，陳彥龍以16分40秒拿下第一，同為金門縣的陳正宇18分12秒獲得第二。女子組由黃敏惠以20分14秒封后，金門縣的陳怡芳23分47秒第二。

而男、女組前6名選手，再進行5000或3000公尺的體能檢測，經過兩項成績統合計算，陳彥龍總積分919稱王，陳正宇總積分833獲第2，入選為男子組代表隊；黃敏惠總積分874分封后，陳怡芳則是784.7分獲第2，入選女子代表隊，陳怡芳慎重考量退出，由第3名的林冠妤遞補上來。

陳彥龍6月才自費參加泰國賽，他認為，「有機會就想出國比賽，這樣才能跟得上國際潮流，像香港就有很多選手到各國參賽。」

國家代表隊教練陳俊民賽後表示，「這次選拔賽選出2男2女選手，跟我預期的差不多，代表隊成員都不錯，值得期待有好的成績。」

陳俊民5月帶領選手出征馬來西亞國際賽，世排賽1金1銀1銅；馬來西亞國內賽則拿下4金2銀1銅，成績優異，這次集訓不到10天，他說：「只要保持好體能和穩定性，成績應該也會不錯。」

這次選拔賽，也同時辦理亞青培訓隊的訓練賽，為12月23至26日在香港舉辦的2023亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽備戰，男、女子組分16、18、20歲組。

陳彥龍順點賽出發時研判地圖。圖／中華民國定向協會提供
陳彥龍順點賽出發時研判地圖。圖／中華民國定向協會提供

體育署

延伸閱讀

立委、縣市長參選經歷第一人 郭添財明天接任嘉義市教育處長

百隻火雞作伴嘉義城隍全嘉開普 500張雞肉飯百元免費兌換

超強教育處長離職頻拭淚 黃敏惠喊「一直都留你」讚點子王

前立委郭添財 16日接任嘉義市府教育處長

相關新聞

定向越野／國際賽國手選拔 陳彥龍稱王、黃敏惠封后

為參加2023年國際賽事，定向越野協會今天在華梵大學舉辦國家代表隊選拔賽，先順點賽再體能測驗，最終陳彥龍稱王、黃敏惠封后...

女足世界盃／瑞典2比0擊敗澳洲 連兩屆奪下季軍

瑞典今天在世界盃女子足球賽季軍賽迎戰地主隊澳洲，分別在上下半場攻進1球，終場以2比0擊敗對手，連續兩屆奪下世足季軍，且是...

蹼泳／全國錦標賽台中北區游泳館登場 400多名泳將爭冠

為遴選優秀選手及選拔出我國蹼泳國家隊，在台中市政府運動局支持下，中華民國水中運動協會辦理的「112學年度全國蹼泳錦標賽」...

拔河／台中隊太原基地備戰世錦賽 室外拔河訓練機提升效益

台中市近年積極培育運動人才，為促進拔河運動發展，台中拔河委員會今天（19日）在台中太原拔河場辦理集訓與嘉年華活動，市府運...

東亞青運／電競網球 台灣選手金包銀

烏蘭巴托東亞青年運動會電子競技網球虛擬賽今天登場，台灣選手蔡鎧丞、鄭騏皓在決賽會師，台灣隊提前確定包辦金、銀牌，最終蔡鎧...

東亞青運／柔道添4面獎牌 3對3女籃鍍銀

2023年烏蘭巴托東亞青年運動會傳來捷報，中華奧會今天表示，18日柔道隊再添2銀2銅，3對3女子籃球則獲得銀牌，而羽球和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦