女足世界盃／瑞典2比0擊敗澳洲 連兩屆奪下季軍
瑞典今天在世界盃女子足球賽季軍賽迎戰地主隊澳洲，分別在上下半場攻進1球，終場以2比0擊敗對手，連續兩屆奪下世足季軍，且是隊史第4座季軍獎盃。
瑞典名列世界第3，球風注重身體對抗和利用死球機會，在近4屆世界盃有3次踢進4強，是4強中排名最高的隊伍，澳洲則排名第10。將於明天爭冠的英格蘭和西班牙分別名列第4及第6。
在今天的比賽中，瑞典於上半場第30分就靠著羅爾芙（Fridolina Rolfö）12碼罰球命中，以1比0領先澳洲。
到了下半場第62分鐘，瑞典又靠著隊長阿斯拉妮（Kosovare Asllani）在禁區外起腳射門破網，再奪1分擴大領先，終場以2比0擊敗澳洲。
瑞典贏球後拿下隊史第4座世界盃女足季軍盃。澳洲雖然吞下敗戰，但已寫下隊史在世足的最佳成績，因為澳洲此前從未踢進4強。
在冠軍賽方面，英格蘭與西班牙將於20日在雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）對決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言