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女足世界盃／瑞典2比0擊敗澳洲 連兩屆奪下季軍

中央社／ 布里斯本19日綜合外電報導
瑞典今天在世界盃女子足球賽季軍賽迎戰地主隊澳洲，分別在上下半場攻進1球，終場以2比0擊敗對手，連續兩屆奪下世足季軍。 路透社
瑞典今天在世界盃女子足球賽季軍賽迎戰地主隊澳洲，分別在上下半場攻進1球，終場以2比0擊敗對手，連續兩屆奪下世足季軍。 路透社

瑞典今天在世界盃女子足球賽季軍賽迎戰地主隊澳洲，分別在上下半場攻進1球，終場以2比0擊敗對手，連續兩屆奪下世足季軍，且是隊史第4座季軍獎盃。

瑞典名列世界第3，球風注重身體對抗和利用死球機會，在近4屆世界盃有3次踢進4強，是4強中排名最高的隊伍，澳洲則排名第10。將於明天爭冠的英格蘭和西班牙分別名列第4及第6。

在今天的比賽中，瑞典於上半場第30分就靠著羅爾芙（Fridolina Rolfö）12碼罰球命中，以1比0領先澳洲。

到了下半場第62分鐘，瑞典又靠著隊長阿斯拉妮（Kosovare Asllani）在禁區外起腳射門破網，再奪1分擴大領先，終場以2比0擊敗澳洲。

瑞典贏球後拿下隊史第4座世界盃女足季軍盃。澳洲雖然吞下敗戰，但已寫下隊史在世足的最佳成績，因為澳洲此前從未踢進4強。

在冠軍賽方面，英格蘭與西班牙將於20日在雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）對決。

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