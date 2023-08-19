蹼泳／全國錦標賽台中北區游泳館登場 400多名泳將爭冠

為遴選優秀選手及選拔出我國蹼泳國家隊，在台中市政府運動局支持下，中華民國水中運動協會辦理的「112學年度全國蹼泳錦標賽」於今（19日）、明（20日）兩天在台中北區運動中心游泳館登場，共有79支隊伍、逾400名蹼泳好手齊聚爭冠和角逐國手資格。市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往開幕儀式，感謝主辦單位辦理賽事，打造蹼泳交流平台，支持選手大展長才，並勉勵選手力爭佳績，為國爭光。

李昱叡表示，盧市長大力支持運動發展，她在立委任內爭取興建北區國民運動中心，其中游泳館擁有全國唯一「一館三池─競賽池、跳水池、熱身池」的運動中心，是符合國際游泳聯合總會（FINA）規範的游泳競賽場館；而盧秀燕任內更積極籌辦體育運動賽事發揮場館效益。李昱叡也感謝中華民國水中運動協會蹼泳委員會、北區國民運動中心協助及支持籌備賽事，運動局積極爭取辦理國內重要蹼泳賽事，提供各界菁英競技交流，打造優質的運動環境。

這項賽事除了將作為遴選與培訓蹼泳國家隊的依據，也將納入第18屆亞洲蹼泳錦標賽、2023亞洲青少年蹼泳錦標賽、2024年FISU世界大學蹼泳錦標賽及第23屆世界蹼泳錦標賽的賽事培訓。

中華民國蹼泳協會表示，感謝市府對於蹼泳運動支持和提供優質場地，此次賽事將做為國手選拔依據。為持續讓蹼泳運動扎根，協會也辦理如國小低年級組賽事。各年齡層的蹼泳好手積極報名參賽，賽事年齡最小選手只有7歲，最年長選手73歲。

運動局說明，台中市近年推展全民運動不遺餘力，除多元推展體育運動外，每年度更辦理議長盃蹼泳賽、裁判及教練講習會，讓更多市民認識蹼泳外，也讓選手有提升技巧和實力的機會。