拔河／台中隊太原基地備戰世錦賽 室外拔河訓練機提升效益

台中市近年積極培育運動人才，為促進拔河運動發展，台中拔河委員會今天（19日）在台中太原拔河場辦理集訓與嘉年華活動，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝台中市體育總會、拔河委員會及單項運動委員會主委暨市議員林碧秀大力支持拔河運動發展。李昱叡表示，拔河委員會近年積極投入培訓，成績豐碩，透過趣味嘉年華讓喜愛拔河的參賽者有平台可以交流，活動也讓選手們藉此累積實力備戰2023年瑞士世界室外拔河錦標賽，盼為台中市、國家摘金奪冠。

李昱叡指出，為備戰2023年瑞士世界室外拔河錦標賽及113年全民運動會，厚植台中拔河代表隊實力，今年購置2台「室外拔河訓練機」，置於太原拔河場及神圳國中供訓練使用；訓練機高度達4公尺，支持拔河競賽訓練工作，且重量調配可讓拔河隊進行超負荷訓練，期望拔河訓練機可以提升教練、選手們訓練效益，積累拔河隊實力，為台中市、國家奪下冠軍。

擔任運動委員會主委的林碧秀強調，盧市長上任後大力推動運動發展，積極打造「酷運動、酷城市」，並同時營造優質運動環境；去年的全民運動會，台中選手展現實力完成總統獎四連霸佳績，台中市拔河隊共獲5金4銀佳績，全國之冠，台中市女子500公斤級更締造五連霸佳績，均是有賴平日推展拔河運動的成果，未來將繼續支持市府推展全民運動，帶動台中運動風氣。