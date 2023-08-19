快訊

日月潭慈恩塔驚見男屍！失聯多年離奇陳屍塔頂 員警直呼「毛毛的」

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付32萬被留碼頭 哭求船長別離開

拔河／台中隊太原基地備戰世錦賽 室外拔河訓練機提升效益

聯合報／ 即時報導
台中拔河隊在台中太原拔河場集訓，市府運動局長李昱叡（左）、單項運動委員會主委林碧秀（左二）前往打氣。圖／台中市運動局提供
台中拔河隊在台中太原拔河場集訓，市府運動局長李昱叡（左）、單項運動委員會主委林碧秀（左二）前往打氣。圖／台中市運動局提供

台中市近年積極培育運動人才，為促進拔河運動發展，台中拔河委員會今天（19日）在台中太原拔河場辦理集訓與嘉年華活動，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝台中市體育總會、拔河委員會及單項運動委員會主委暨市議員林碧秀大力支持拔河運動發展。李昱叡表示，拔河委員會近年積極投入培訓，成績豐碩，透過趣味嘉年華讓喜愛拔河的參賽者有平台可以交流，活動也讓選手們藉此累積實力備戰2023年瑞士世界室外拔河錦標賽，盼為台中市、國家摘金奪冠。

李昱叡指出，為備戰2023年瑞士世界室外拔河錦標賽及113年全民運動會，厚植台中拔河代表隊實力，今年購置2台「室外拔河訓練機」，置於太原拔河場及神圳國中供訓練使用；訓練機高度達4公尺，支持拔河競賽訓練工作，且重量調配可讓拔河隊進行超負荷訓練，期望拔河訓練機可以提升教練、選手們訓練效益，積累拔河隊實力，為台中市、國家奪下冠軍。

擔任運動委員會主委的林碧秀強調，盧市長上任後大力推動運動發展，積極打造「酷運動、酷城市」，並同時營造優質運動環境；去年的全民運動會，台中選手展現實力完成總統獎四連霸佳績，台中市拔河隊共獲5金4銀佳績，全國之冠，台中市女子500公斤級更締造五連霸佳績，均是有賴平日推展拔河運動的成果，未來將繼續支持市府推展全民運動，帶動台中運動風氣。

今天活動，林碧秀、李昱叡、逢甲大學教授汪在莒、僑泰高中教練潘明有、新社高中教練陳麗惠、四箴國中教練蔡珮芩、潭子國中教練高巧宜、豐原國中教練王姿榕、神圳國中教練甘林依靜、八德國中教練黃婷宜、金湖國小教練吳映潔等，皆出席為選手加油打氣。

台中拔河隊在台中太原拔河場集訓，市府運動局長李昱叡、單項運動委員會主委林碧秀前往打氣。圖／台中市運動局提供
台中拔河隊在台中太原拔河場集訓，市府運動局長李昱叡、單項運動委員會主委林碧秀前往打氣。圖／台中市運動局提供

延伸閱讀

中市南區二信游泳池停用10年 砸2.5億元重新活化今啟用

足球／扎根海線 台中清水足球節數百名萌童齊聚同歡

自由車／亞運國手備戰！場地錦標賽台中登場

呼應世界預防溺水日 台中市府舉辦水域安全嘉年華

相關新聞

蹼泳／全國錦標賽台中北區游泳館登場 400多名泳將爭冠

為遴選優秀選手及選拔出我國蹼泳國家隊，在台中市政府運動局支持下，中華民國水中運動協會辦理的「112學年度全國蹼泳錦標賽」...

拔河／台中隊太原基地備戰世錦賽 室外拔河訓練機提升效益

台中市近年積極培育運動人才，為促進拔河運動發展，台中拔河委員會今天（19日）在台中太原拔河場辦理集訓與嘉年華活動，市府運...

東亞青運／電競網球 台灣選手金包銀

烏蘭巴托東亞青年運動會電子競技網球虛擬賽今天登場，台灣選手蔡鎧丞、鄭騏皓在決賽會師，台灣隊提前確定包辦金、銀牌，最終蔡鎧...

東亞青運／柔道添4面獎牌 3對3女籃鍍銀

2023年烏蘭巴托東亞青年運動會傳來捷報，中華奧會今天表示，18日柔道隊再添2銀2銅，3對3女子籃球則獲得銀牌，而羽球和...

雲林電競派對今開幕 現場《傳說對決》爭霸

2023雲林電競派對今天開幕，吸引海內外105組優秀隊伍報名參賽，現場進行《傳說對決》決賽，活動首度與雲林在地文創品牌「...

貝比魯斯青棒賽／李育朋先發好投 台灣晉級4強

貝比魯斯青棒賽台灣此次以台東體中為主體參賽，今天8強與美國印地安納州代表交手、投打發揮，李育朋先發5局無失分、王天穎敲出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦