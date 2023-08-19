快訊

躲不過被電氣化的命　Lamborghini純電概念作Lanzador GT對外亮相！

影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

一堆人中！蘋果官方警告iPhone充電「放3位置」很危險：恐引發火災

東亞青運／電競網球 台灣選手金包銀

中央社／ 台北19日電
蔡鎧丞。 ACA Esports臉書粉絲團
蔡鎧丞。 ACA Esports臉書粉絲團

烏蘭巴托東亞青年運動會電子競技網球虛擬賽今天登場，台灣選手蔡鎧丞、鄭騏皓在決賽會師，中華隊提前確定包辦金、銀牌，最終蔡鎧丞以3比0勝出，賽後開心地想與媽媽分享喜訊。

2023年東亞青年運動會在蒙古烏蘭巴托舉行，中華柔道選手賴旻洋17日在男子柔道60公斤級奪得隊史首面金牌後，台灣今天在電競網球項目又添1面金牌。

台灣電競好手蔡鎧丞、鄭騏皓今天在電子競技網球虛擬賽一路過關斬將，4強賽分別擊退地主蒙古選手，闖進金牌戰，上演「台灣內戰」戲碼，最終由技高一籌的蔡鎧丞以3比0贏得勝利，蔡鎧丞這面金牌，也是台灣在本屆賽會第2面金牌。

蔡鎧丞、鄭騏皓接觸電競網球才4個月，就為台灣搶下獎牌，蔡鎧丞賽後接受大會訪問時表示，非常開心，很想趕快與媽媽分享。

談到金牌戰失利，鄭騏皓表示，從訓練到比賽都是全神貫注投入，「可能是我前面贏得太開心，金牌賽失常，加上我隊友狀況比平常好太多， 很遺憾在金牌戰輸給他，但很恭喜他」。

鄭騏皓過去就是網球選手，如今跨界參加電競賽事，鄭騏皓表示，未來會持續精進球技，「無論是在電競或真實網球」。

延伸閱讀

雲林電競派對今開幕 現場《傳說對決》爭霸

網球／詹皓晴單日2戰 無緣辛辛那提網賽女雙決賽

網球／接棒舉辦乙組賽事 格蘭盃9月6日登場開放報名

網球／重返北美賽場不忘說笑 溫網失利約帥說只花一天就平復

相關新聞

東亞青運／電競網球 台灣選手金包銀

烏蘭巴托東亞青年運動會電子競技網球虛擬賽今天登場，台灣選手蔡鎧丞、鄭騏皓在決賽會師，台灣隊提前確定包辦金、銀牌，最終蔡鎧...

東亞青運／柔道添4面獎牌 3對3女籃鍍銀

2023年烏蘭巴托東亞青年運動會傳來捷報，中華奧會今天表示，18日柔道隊再添2銀2銅，3對3女子籃球則獲得銀牌，而羽球和...

雲林電競派對今開幕 現場《傳說對決》爭霸

2023雲林電競派對今天開幕，吸引海內外105組優秀隊伍報名參賽，現場進行《傳說對決》決賽，活動首度與雲林在地文創品牌「...

貝比魯斯青棒賽／李育朋先發好投 台灣晉級4強

貝比魯斯青棒賽台灣此次以台東體中為主體參賽，今天8強與美國印地安納州代表交手、投打發揮，李育朋先發5局無失分、王天穎敲出...

網球／詹皓晴單日2戰 無緣辛辛那提網賽女雙決賽

台灣網球女將詹皓晴與墨西哥搭檔奧爾摩斯今天辛辛那提網球賽女雙8強賽，先擊敗世界排名前2捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃，稍作...

足球／國小世界盃混合挑戰賽 我國包辦男女金靴獎項

2023國小世界盃國際邀請賽為了讓各國友更多互動及交流機會，主辦單位迷你足球協會特別規劃「男女混合菁英挑戰賽」，雖然無法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦