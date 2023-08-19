東亞青運／電競網球 台灣選手金包銀

烏蘭巴托東亞青年運動會電子競技網球虛擬賽今天登場，台灣選手蔡鎧丞、鄭騏皓在決賽會師，中華隊提前確定包辦金、銀牌，最終蔡鎧丞以3比0勝出，賽後開心地想與媽媽分享喜訊。

2023年東亞青年運動會在蒙古烏蘭巴托舉行，中華柔道選手賴旻洋17日在男子柔道60公斤級奪得隊史首面金牌後，台灣今天在電競網球項目又添1面金牌。

台灣電競好手蔡鎧丞、鄭騏皓今天在電子競技網球虛擬賽一路過關斬將，4強賽分別擊退地主蒙古選手，闖進金牌戰，上演「台灣內戰」戲碼，最終由技高一籌的蔡鎧丞以3比0贏得勝利，蔡鎧丞這面金牌，也是台灣在本屆賽會第2面金牌。

蔡鎧丞、鄭騏皓接觸電競網球才4個月，就為台灣搶下獎牌，蔡鎧丞賽後接受大會訪問時表示，非常開心，很想趕快與媽媽分享。

談到金牌戰失利，鄭騏皓表示，從訓練到比賽都是全神貫注投入，「可能是我前面贏得太開心，金牌賽失常，加上我隊友狀況比平常好太多， 很遺憾在金牌戰輸給他，但很恭喜他」。

鄭騏皓過去就是網球選手，如今跨界參加電競賽事，鄭騏皓表示，未來會持續精進球技，「無論是在電競或真實網球」。