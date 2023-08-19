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東亞青運／柔道添4面獎牌 3對3女籃鍍銀
2023年烏蘭巴托東亞青年運動會傳來捷報，中華奧會今天表示，18日柔道隊再添2銀2銅，3對3女子籃球則獲得銀牌，而羽球和桌球也都有獎牌進帳。
中華代表團這次參加在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會，共派出112名選手，參加11種運動競賽。
柔道選手賴旻洋17日在男子柔道60公斤級奪得隊史首面金牌後，中華奧會今天發布新聞稿表示，柔道代表隊乘勝追擊，18日再進帳4面獎牌，包括女子63公斤級張靜瑩、女子57公斤級林宇涵各進帳1面銀牌，而男子81公斤級郭育誠、男子71公斤級蔡鎧安都獲得銅牌。
女子籃球3對3選手米靖恩、黃子芸、旮幼亞馥、鄭莉萱同樣締造佳績，獲得銀牌，賽後由中華奧會主席、同時也是東亞奧協副主席的林鴻道擔任頒獎人，女籃選手從林鴻道的手中接過獎牌。
除了柔道、籃球外，羽球混雙組合鄭宇倢、楊上封也登上頒獎台，帶回1面銅牌，至於桌球男子團體和女子團體均以銅牌作收。
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