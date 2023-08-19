東亞青運／柔道添4面獎牌 3對3女籃鍍銀

2023年烏蘭巴托東亞青年運動會傳來捷報，中華奧會今天表示，18日柔道隊再添2銀2銅，3對3女子籃球則獲得銀牌，而羽球和桌球也都有獎牌進帳。

中華代表團這次參加在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會，共派出112名選手，參加11種運動競賽。

柔道選手賴旻洋17日在男子柔道60公斤級奪得隊史首面金牌後，中華奧會今天發布新聞稿表示，柔道代表隊乘勝追擊，18日再進帳4面獎牌，包括女子63公斤級張靜瑩、女子57公斤級林宇涵各進帳1面銀牌，而男子81公斤級郭育誠、男子71公斤級蔡鎧安都獲得銅牌。

女子籃球3對3選手米靖恩、黃子芸、旮幼亞馥、鄭莉萱同樣締造佳績，獲得銀牌，賽後由中華奧會主席、同時也是東亞奧協副主席的林鴻道擔任頒獎人，女籃選手從林鴻道的手中接過獎牌。

除了柔道、籃球外，羽球混雙組合鄭宇倢、楊上封也登上頒獎台，帶回1面銅牌，至於桌球男子團體和女子團體均以銅牌作收。

桌球男團銅牌。 中華奧會提供

桌球女團銅牌。 中華奧會提供

羽球混雙楊上封、鄭宇倢。 中華奧會提供

羽球混雙楊上封、鄭宇倢。 中華奧會提供

羽球混雙楊上封、鄭宇倢。 中華奧會提供

柔道張靜瑩。 中華奧會提供

柔道張靜瑩。 中華奧會提供

柔道張靜瑩。 中華奧會提供

柔道郭育誠。 中華奧會提供

柔道郭育誠。 中華奧會提供

柔道郭育誠。 中華奧會提供

柔道蔡鍇安。 中華奧會提供

柔道蔡鍇安。 中華奧會提供

柔道蔡鍇安。 中華奧會提供

柔道林宇涵。 中華奧會提供

柔道林宇涵。 中華奧會提供

柔道林宇涵。 中華奧會提供

女籃3x3。 中華奧會提供

女籃3x3。 中華奧會提供

女籃3x3。 中華奧會提供

女籃3x3。 中華奧會提供

女籃3x3。 中華奧會提供