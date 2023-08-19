雲林電競派對今開幕 現場《傳說對決》爭霸

2023雲林電競派對今天開幕，吸引海內外105組優秀隊伍報名參賽，現場進行《傳說對決》決賽，活動首度與雲林在地文創品牌「霹靂布袋戲」合作，將觀眾帶入充滿奇幻仙俠風格的競技世界，雲林縣長張麗善表示，要讓電競成為雲林連結世界的橋樑。

雲林電競派對今天進行《傳說對決》決賽，由「TSM」、「黎明企鵝」、「干那鬼」、「四強保證班」成功晉級四強，取得決賽門票，即時戰況將在「2023雲林電競派對粉絲專頁」、「雲林縣政府YouTube頻道」、「2023雲林電競派對Twitch頻道」等平台全程實況轉播。

雲林電競派對推廣全齡式的電競運動新生活，周邊設有適合親子及銀髮族群挑戰的親子樂齡趣味競賽「瑪利歐賽車城市賽道挑戰賽」、「電競自行車挑戰賽」，還有「Switch遊戲」、「經典電玩街機」、「VR虛擬實境遊戲」、「機甲戰俠-機器人機台」各大遊戲體驗區及市集。

雲林縣長張麗善表示，希望藉此讓親子及銀髮族群也能感受到電競的魅力，成為全齡活動，並透過與傳統藝術的結合，讓電競成為雲林連結世界的橋樑，未來雲林縣將持續投入資源，推動電競產業的發展，讓電競與雲林的文化深度結合。