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貝比魯斯青棒賽／李育朋先發好投 台灣晉級4強

中央社／ 台北19日電
李育朋。 李育朋臉書
李育朋。 李育朋臉書

貝比魯斯青棒賽台灣此次以台東體中為主體參賽，今天8強與美國印地安納州代表交手、投打發揮，李育朋先發5局無失分、王天穎敲出2分砲，終場以10比0拿勝、晉級4強。

2023年貝比魯斯青棒賽（16-18）在美國密蘇里州舉行，台灣由台東體中代表組隊參賽，另外徵召1名花蓮玉里高中畢業球員；青棒層級賽事總計14支球隊參賽，預賽分國際組、美國組，台灣被分組在美國組，預賽戰績3勝1敗、分組排名第2直接晉級8強。

今天8強賽台灣與美國印地安納州代表交手，比賽前2局兩隊都沒能拿下分數，台灣攻勢集中在3局過後，3局下攻下5分、4局下王天穎開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距，5局下再攻下3分，順利拿下比賽勝利。

台灣今天先發投手李育朋有「東體彭于晏」封號，外型亮眼、投球表現也很亮眼，總計投5局僅被敲出1支安打、無失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利，獲選單場最有價值球員（MVP）。

王天穎是球隊中具有腳程優勢的球員，今天打開路先鋒第一棒，4局下設定到一顆偏高的失投球敲出全壘打，王天穎過往絕佳守備能力及優異跑壘速度為優勢，今年暑假增加重量訓練有成效、也開始展現長打能力。

台灣拿下今天比賽勝利、晉級4強，下一戰將與美國阿拉巴馬州代表交手，力拚冠軍戰門票。

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