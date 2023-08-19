網球／詹皓晴單日2戰 無緣辛辛那提網賽女雙決賽

台灣網球女將詹皓晴與墨西哥搭檔奧爾摩斯今天辛辛那提網球賽女雙8強賽，先擊敗世界排名前2捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃，稍作休息後以1比2不敵美國的馬蒂內茲與澳洲的培瑞斯，無緣決賽。

在美國俄亥俄州舉行的辛辛那提網球賽，屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級大賽，為月底登場的美國網球公開賽的前哨戰，

台灣好手詹皓晴與墨西哥選手奧爾摩斯（GiulianaOlmos）本週繼續攜手，前2輪都以直落2過關、挺進8強，今天面臨8小時內完成2場賽事的考驗。

詹皓晴與奧爾摩斯凌晨在女雙8強賽登場，對手為頭號種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

這對女雙世界排名前2的捷克雙姝，不僅曾拿下東京奧運金牌，還在去年美網完成金滿貫成就，2人在今年初澳洲網球公開賽，舉起合拍以來第7座大滿貫女雙金盃。

詹皓晴與奧爾摩斯開賽連保帶破，取得3比0領先，儘管第5局遭對手回破扳平，但台墨聯軍盤末再度攻破對方發球局，以6比3搶下首盤。

次盤的戰況猶如首盤的翻版，台墨聯軍順利以6比4贏得勝利，收下4強入場券。

才休息4個小時，詹皓晴與奧爾摩斯隨即展開4強賽事，面對美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez），台墨聯軍把握頭尾破發機會，以6比2拿下首盤。

台墨聯軍次盤遭遇亂流，不僅第3局發球局未能保住，第4局還浪費3個破發點，以4比6將次盤拱手讓人。

進入決勝盤超級搶10，台墨聯軍一開始就以0比3落後，儘管試圖追趕，在一連化解2個賽末點後，仍無力改變戰局，最終以5比10落敗。