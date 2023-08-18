足球／國小世界盃混合挑戰賽 我國包辦男女金靴獎項

2023國小世界盃國際邀請賽為了讓各國友更多互動及交流機會，主辦單位迷你足球協會特別規劃「男女混合菁英挑戰賽」，雖然無法透過語言溝通，不過卻能靠著足球肢體動作讓各國之間足球文化更加緊密。

A隊總教練由台灣女子冠軍隊杜國勝教練擔綱挑選出各隊菁英，分別由胡巧柔、江亞妮（台灣隊女子）、張之嚴、游承彥（台灣男子）、Alica Saviola Rumba、Aliya Kurnia Santoso（印尼女子）、今村皇翔、名倉慶人、三浦遙、勝田英心（日本）、楊竣恆（馬來西亞）、Nguyen Nhat Minh（越南）等12位組成。

B隊則由日本教練石神恆行出任總教練，挑選出陳芊諭、莊芯菱（台灣女子）、馬承恩、林子齊（台灣男子）、Ananta Sri Jayaandini、Indira Fatima（印尼女子）、黃才華、孫憶勝、RANGANAATHAN（馬來西亞）、由於冠軍泰國隊因行程安排先行離台便由亞軍日本遞補。

減重成功的A隊胡巧柔仍然勢不可擋，射門、盤球、單刀切入樣樣來，個人獨進2球，也更加確定了她以7球獨得金靴獎的奠基。表現優異的台灣男子林子齊此役雖然客氣地只踢進1球，卻也以6顆進球數獲得金靴獎殊榮。

二隊雙方以6：6 纏鬥至PK賽，在第三顆決勝球時由胡巧柔領軍的A隊在游承彥操刀時遭守門員擋下，因此無緣獲得雙料冠軍，不過球員們也趁此機會用不同語言及溝通方式拉近彼此不同種族與隔閡。

教育部體育署學校組蔡忠益在頒獎典禮時也肯定此次所有主辦單位的努力，鼓勵全國所有足球校隊提出計畫申請出國與其他國家交流的機會，體育署會審酌予以補助外，也承諾未來有機會將繼續舉辦國際賽事讓全國基層校隊都有機會參與交流。