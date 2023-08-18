巧固球／亞太青年沙灘錦標賽 中華隊首日全勝不敗

由高雄市政府、國際巧固球總會主辦的「2023高雄第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」今天於鳳山沙灘排球場展開三天賽程的首日賽事，地主中華隊展現強大的實力，包括男、女子18、15歲組5場比賽全部都輕鬆拿下勝利，但外隊新加坡、香港也有不錯的表現。

第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽，今年共有來自亞洲9個國家32支分齡男女球隊勁旅和362位選手參賽，在台灣唯一有擔任世界單項體育總會長的國際巧固球總會會長黃進成指出，亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽為全亞洲最大規模的國際級沙灘巧固球賽事，長久以來台灣巧固球就是外國球隊積極學習與努力擊敗的對象，因此國內巧固球總會也安排縣市組隊參賽選拔，除了提高國內選手參加國際賽事的機會，更希望能增進基層球隊的企圖心，讓台灣巧固球運動能繼續維持巔峰狀態。

雖然今年因剛解疫，受限各國經濟與人事因素，來台參賽的國外選手雖然減少，但仍有很多國外菁英隊伍對本賽事躍躍欲試，特別是新加坡、香港等隊都專門來台灣挑戰巧固球的霸業，今年來台參賽的國家地區計有台灣、香港、澳門、新加坡、尼泊爾、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國等。

第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽共分成18、15和12歲男、女生組共六組，今首日先進行18、15歲男、女生組16場賽事，比賽持續到晚上，大會還貼心在戶外「辦桌」，讓參賽選手可以在現場享用熱騰騰的台灣美食。

18、15歲男、女生組中華A隊今共出賽5場獲得全勝，其中剛在7月新加坡世青賽拿下全勝封后的15歲女生組的中華A隊，原班人馬來自台中四箴、福科國中女將今首場對香港，在開賽之初一度還以2：4落後，但隨後拉出一波9：0攻勢後逐漸拉開比數，最終以51：20拿下首勝。

主力攻擊手「翠花」王淬玄很有自信的說：「不曉得耶，落後也不會緊張，因為我覺得我們即使落後還是會贏。」球員賽後都異口同聲的說：「我們有信心把冠軍留在台灣。」

U15女生中華隊教練李鏡興說：「因為我們只有在比賽前，有特別去潭子借了一天沙灘場地來練習，球員今天是第二次上沙地比賽，一開始不太習慣，再加上沙灘賽場地也比較小，很容易進攻失誤就讓對方得分，但球員只要習慣後就慢慢可以穩住陣腳。」