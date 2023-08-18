東亞奧林匹克委員會協會改選 林鴻道成新任副主席

2023年烏蘭巴托東亞青年運動會於蒙古烏蘭巴托舉行之際，東亞奧林匹克委員會協會（East Asian Olympic Committees）也在今天召開第40屆會議，並完成改選事宜，最終我國共有4人獲選為重要職務，包括中華奧會主席林鴻道將擔任協會新任副主席。

這次改選後，東亞奧林匹克委員會協會新任主席將由楊樹安擔任，魏代順擔任秘書長一職，至於中華奧會提名人選均獲得通過，分別為主席林鴻道擔任東亞奧林匹克委員會協會副主席一職，秘書長徐孝慈擔任理事，副主席張煥禎擔任醫學委員會委員及執行委員陳美燕擔任法規與運動員委員會委員。