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沙排／台中銀行公開賽 徐雅萱、潘姿怡奪分組第1晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
潘姿怡（左）、徐雅萱（右）以分組第一名晉級16強賽。圖／中華排球協會提供
潘姿怡（左）、徐雅萱（右）以分組第一名晉級16強賽。圖／中華排球協會提供

台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，中華女子1隊徐雅萱／潘姿怡組合雖握有分組優勢篤定晉級，但今天在分組預賽最後一天的比賽中面對菲律賓1隊，以直落二拿下並取得分組第一晉級明天的16強淘汰賽，16強賽中於明天上午8時30出戰澳門2隊，爭取晉級明天下午8強賽的資格。

在男子組方面，同樣也晉級16強的中華1隊謝雅仁 / 吳信賢，與澳洲1隊爭奪H組分組第一時，由於先天體型不如對手，耗力過渡以22：24、13：21不敵澳洲1隊，只能名列分組第2晉級；今天的16強將遭遇日本1隊，比賽將於上午11時進行。男子組晉級的的隊伍分別是澳洲1隊、澳洲2隊、泰國1隊、泰國2隊、卡達1隊、菲律賓1隊、日本1隊、日本2隊。

中華女子1隊徐雅萱／潘姿怡組合是此次賽事首次出場比賽，雖然已篤定晉級16強，但長期搭檔合作的兩人卻不敢掉以輕心，因為在她們出賽前中華男、女隊在分組預賽中無勝績，背負為中華隊「開胡」的重任，而她倆人也沒有讓大家失望，這場比賽於9：20舉行，面對菲律賓1隊，開賽中華隊選手即展開猛烈攻勢，奮力搶下首局勝利，第二局開始乘勝追擊運用猛烈的攻擊戰術，徹底擊潰菲律賓1隊的防線，最終以分組第一分組之姿順利晉級。

潘姿怡賽後說：「很高興可以贏得這場比賽，但是還需要再強化自己在比賽中接發球的穩定性。」

女子組分組預賽結束後，大會立即抽籤排定明天16強淘汰賽的對戰組合，中華1隊將於明天上午8時30分出戰澳門2隊；晉級16強的有日本1隊、日本3隊、澳洲1隊、萬納度1隊、中華1隊、澳洲2隊、泰國2隊。

中華隊 排球

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