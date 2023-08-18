快訊

中國大陸面臨雷曼時刻 北京當局的停損點會到哪裡？

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

馬祖官兵沒肉吃！岸巡隊中校侵吞64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跆拳道／亞運隊與南韓、印尼集訓 羅嘉翎為大獎賽暖身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅嘉翎也在對抗賽中下場小試身手。圖／杭州亞運跆拳道培訓隊提供
羅嘉翎也在對抗賽中下場小試身手。圖／杭州亞運跆拳道培訓隊提供

杭州亞運剩不到40天，跆拳道中華代表隊進入最後備戰，並有南韓與印尼好手友情支援，在國訓中心一同集訓，並於17、18日兩天進行對抗賽，為出征前帶來最後一次高強度實戰機會，重新注入一股活水。

這次「外援部隊」有南韓體大、永川職業隊及印尼亞運代表隊共22名選手，13日起陸續抵台加入訓練，包括奪金希望的羅嘉翎在內，所有人輪番上陣，兩天比賽打好打滿。

中華隊總教練劉祖蔭表示，教練團評估過8月總集訓週期到出發杭州前，除羅嘉翎其他人已無賽程，於是趁5月出征巴庫世錦賽前，藉南韓移地訓練期間，透過人脈牽線促成這次集訓。

南韓體大為南韓跆拳道名校，也是中華隊韓籍教練李泰相母校，而永川職業隊教練也是南韓體大校友，印尼派出亞運正選國手，台灣也是他們海外集訓的其中一站。

劉祖蔭指出，請來外隊好手是希望將強度做最後拉升，「希望他們透過高強度的刺激，看到自己的優點跟缺點，在這最後1個月時間做最後調整，外隊也願意幫助我們。」

經兩天對抗賽觀察，劉祖蔭說：「有幾位在某個時間點跟回合點有做好他們該做的事情，每場他們都會自己錄影做賽後檢討，想辦法在最後階段把優點持續發揮，缺點儘快改善。」

18日對抗賽結束後，外援部隊將於23日起陸續離台，羅嘉翎也將準備飛往法國，參加世界台跆拳道大獎賽巴黎站賽事，雖然有傷在身，但也加入對抗賽做最後熱身。

教練劉聰達指出，羅嘉翎6月世錦賽結束後就腳踝不適，經檢查是左腳疲勞性骨折，醫生建議長期休息，但目前處於爭取奧運積分與亞運關鍵期，所以一直是帶傷上陣。

劉聰達表示，檢查結果出爐後，訓練份量與內容做出調整，以保護傷勢為第一優先，對抗賽讓她感受強度，以調整為主。

羅嘉翎表示，練習以讓左腳不會感到疼痛為原則，包括練習菜單，還有訓練裝備都調整過，與南韓選手打對抗賽，也帶來節奏與強度上的碰撞。

雖然已在奧運獲銅牌及世錦賽鍍銀，但羅嘉翎對生涯首次亞運抱有期待與緊張感，「因為也攸關成績與積分，還是希望藉由這次韓國隊來，一起交流訓練幫助下，希望有好的成績。」

羅嘉翎 杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

成都世大運／男女團8強賽止步 跆拳道隊中斷連8屆摘金

成都世大運／羅嘉翎奪銀續拚亞運 與傷共存成重要課題

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

成都世大運／不敵南韓對手 東奧名將羅嘉翎「銀」恨

相關新聞

跆拳道／亞運隊與南韓、印尼集訓 羅嘉翎為大獎賽暖身

杭州亞運剩不到40天，跆拳道中華代表隊進入最後備戰，並有南韓與印尼好手友情支援，在國訓中心一同集訓，並於17、18日兩天...

辛辛那提女網／爆冷！謝淑薇和中國搭檔不敵俄羅斯止步16強

台灣女網名將謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜在WTA辛辛那提女網賽16強，爆冷以3比6、4比6不敵俄羅斯、巴西組合，意外無緣8...

足球／在邁阿密找到歸屬感 梅西暢談在美國踢球心情

阿根廷足球巨星梅西轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）不到一個月，兩天後將爭奪「聯盟盃」冠軍，預料在全美掀起一波梅西熱潮

足球／國小世界盃胡巧柔演帽子戲法 東里國小摘后冠 

2023國小世界盃國際邀請賽17日來到最關鍵的賽程，男子台灣代表隊一日二戰，分別對上球風快速的泰國以及日本，最終都以3：...

射箭／世界盃巴黎站 台灣反曲弓男、女團雙闖金牌戰

歷經世界射箭錦標賽失利，台灣反曲弓男、女團今天在射箭世界盃巴黎站一路過關斬將、攜手闖進4強，接著再各以6比0「完封」印度...

女足世界盃／展現體育精神！英格蘭在終場哨聲響起後 總會擁抱、慰問對手

除非在20日登場的女子世界盃足球賽決賽出現不尋常的衝突或一連串紅牌，否則對陣雙方球員在比賽結束後互相安慰的場景，將會成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦