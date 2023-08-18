跆拳道／亞運隊與南韓、印尼集訓 羅嘉翎為大獎賽暖身

杭州亞運剩不到40天，跆拳道中華代表隊進入最後備戰，並有南韓與印尼好手友情支援，在國訓中心一同集訓，並於17、18日兩天進行對抗賽，為出征前帶來最後一次高強度實戰機會，重新注入一股活水。

這次「外援部隊」有南韓體大、永川職業隊及印尼亞運代表隊共22名選手，13日起陸續抵台加入訓練，包括奪金希望的羅嘉翎在內，所有人輪番上陣，兩天比賽打好打滿。

中華隊總教練劉祖蔭表示，教練團評估過8月總集訓週期到出發杭州前，除羅嘉翎其他人已無賽程，於是趁5月出征巴庫世錦賽前，藉南韓移地訓練期間，透過人脈牽線促成這次集訓。

南韓體大為南韓跆拳道名校，也是中華隊韓籍教練李泰相母校，而永川職業隊教練也是南韓體大校友，印尼派出亞運正選國手，台灣也是他們海外集訓的其中一站。

劉祖蔭指出，請來外隊好手是希望將強度做最後拉升，「希望他們透過高強度的刺激，看到自己的優點跟缺點，在這最後1個月時間做最後調整，外隊也願意幫助我們。」

經兩天對抗賽觀察，劉祖蔭說：「有幾位在某個時間點跟回合點有做好他們該做的事情，每場他們都會自己錄影做賽後檢討，想辦法在最後階段把優點持續發揮，缺點儘快改善。」

18日對抗賽結束後，外援部隊將於23日起陸續離台，羅嘉翎也將準備飛往法國，參加世界台跆拳道大獎賽巴黎站賽事，雖然有傷在身，但也加入對抗賽做最後熱身。

教練劉聰達指出，羅嘉翎6月世錦賽結束後就腳踝不適，經檢查是左腳疲勞性骨折，醫生建議長期休息，但目前處於爭取奧運積分與亞運關鍵期，所以一直是帶傷上陣。

劉聰達表示，檢查結果出爐後，訓練份量與內容做出調整，以保護傷勢為第一優先，對抗賽讓她感受強度，以調整為主。

羅嘉翎表示，練習以讓左腳不會感到疼痛為原則，包括練習菜單，還有訓練裝備都調整過，與南韓選手打對抗賽，也帶來節奏與強度上的碰撞。

雖然已在奧運獲銅牌及世錦賽鍍銀，但羅嘉翎對生涯首次亞運抱有期待與緊張感，「因為也攸關成績與積分，還是希望藉由這次韓國隊來，一起交流訓練幫助下，希望有好的成績。」