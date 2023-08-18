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辛辛那提女網／爆冷！謝淑薇和中國搭檔不敵俄羅斯止步16強

中央社／ 台北18日電
台灣女網名將謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜在WTA辛辛那提女網賽16強，爆冷以3比6、4比6不敵俄羅斯、巴西組合，意外無緣8強門票。 截圖自謝淑薇粉絲團
台灣女網名將謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜在WTA辛辛那提女網賽16強，爆冷以3比6、4比6不敵俄羅斯、巴西組合，意外無緣8強門票。 截圖自謝淑薇粉絲團

台灣女網名將謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜在WTA辛辛那提女網賽16強，爆冷以3比6、4比6不敵俄羅斯、巴西組合，意外無緣8強門票。

台灣女子網球好手謝淑薇在因傷休息將近1年半後復出，今年就連拿2座大賽金盃。首度和王欣瑜合作就拿下法國網球公開賽冠軍，接著找回老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）又捧起溫網金盃。

屬於國際女子網球協會（WTA）千分等級的辛辛那提女網賽是硬地賽事，也被外界視為8月28日開打的美國公開賽暖身賽。

謝淑薇和王欣瑜昨天在首輪賽事2盤僅失1局的情況下輕取對手晉級，沒想到今天在次輪就遭遇頑強抵抗，面對俄羅斯帕芙尤申科娃（AnastasiaPavlyuchenkova）和巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）的組合打來格外艱辛。

首盤前7局雖然雙方都互保發球局，但「海峽組合」卻被對手逼出多達8個破發點，來到第8局「海峽組合」的發球局終於抵擋不住對手攻勢遭到破發，以3比5的局數落後，第9局對手順利保發先下一城。

第2盤前8局雙方互破對手2次發球局戰成4比4的局數平手，來到關鍵的第9局，謝淑薇和王欣瑜的發球局，在被對手逼出第2個破發點後被拿下。

第10局輪由對手發球，「海峽組合」雖同樣逼出4個破發點但仍舊被對手順利保發，在經歷1小時21分鐘的激戰後還是無奈吞敗。

謝淑薇接下來將備戰8月28日開打的美國網球公開賽，這也是今年最後一場大滿貫賽事，而她會和誰搭檔參賽，目前也還沒有決定。

謝淑薇 王欣瑜 羅斯

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